Haber: Semih Baykal

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, yayınladığı mesajında şunları söyledi; “ Devletimiz ve Milletimiz olarak zor günlerden geçmekteyiz. Dostun düşmanın belli olduğu zamandayız. Milletimizin birlik ve beraberlik gösterdiği bu anda, Şanlı Ordumuza ve Mehmetçiğimize, kadın erkek, genç yaşlı destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu mihvalde yine desteklerini her gün yazılı ve görsel basından takip ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarına, yerli ve ulusal basınımıza da ayrıca minnettarlarımı arz ederim. Afrin operasyonunda ve yurdumuzun her köşesinde, Terörün her türlüsünü memleketimizden defetmek için üstün gayretler içinde olan, Devlet Yetkililerimizi, Ordumuzu ve kahraman askerimizi Cenab-ı Allah Korusun, Allah Zafer nasip etsin.”