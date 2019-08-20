Beydili’den iddialara cevap

Haber: BMA

Üç dönemdir Karacasu Beldesi Belediye Başkanlığını sürdüren Celal Beydili hakkında çıkan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Belediye araçlarını şahsi işleri için kullandığı yönünde çıkan haberlere yanıt olarak yaptığı açıklamasında “Belediyemiz 7/24 hizmet veren bir kurumdur. En büyük önceliğimiz de her zaman vatandaş ayırt etmeksizin belde halkımıza hizmet etmektir. Burada iddia edildiği gibi kişisel kullanım söz konusu değildir. Ücreti mukabilinde vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir. Vatandaşın acilen ihtiyacı hafta sonunda giderilmiş takip eden iş gününde vatandaş belediye veznesine ödemesini yapmıştır. Kaldı ki belediyemizin yardımcı olduğu vatandaşımız beldemizin tanınmış sakinlerinden Nihat Belen’dir. Yani ortada şahsıma ait bir işte mevcut değildir” dedi.

AİLE İÇİ HUSUMET

Şok iddiaların sahibi olan Hülya Belen Kurt, bahsi geçen olayda işini gördüğümüz Nihat Belen’in öz yeğenidir. Yani Amca yeğen olan bu kişilerin aslında kendi aralarında husumet vardır. Hülya Belen Kurt, Nihat Belen ile aralarındaki husumetten dolayı bu şekilde açıklamalar yaptığını ifade eden Beydili “Ben her zaman işimin başındayım. Beni aradıklarında yakındaydım, gittim arkadaşları yönlendirdim, yardımcı olduk. Motoru indirilen kamyon, iddia sahibi bayanın öz amcasınındır. Kendi aralarındaki husumeti belediyemize ve benim ismime yansıtmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

HALKIN HİZMETKARIYIZ

Bahsi geçen şahsın da ihtiyaçları olduğunda yanlarında olacaklarını belirten Başkan Beydili “Biz her zaman vatandaşın yanındayız, onların ihtiyacı olduğunda da yanlarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bizim beldemizdeki tüm insanlarımıza hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet için varız. Ancak en başta dediğim gibi ne kişisel kullanım söz konusudur ne de yardım edilen araçla bir bağlantım vardır. Aradılar ve ücreti mukabilinde yardımcı olduk, onlar da arasalar daha önce olduğu gibi yine imkanlarımız elverdiğince yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 16:32