Beydili’den Kurum’a özel teşekkür

Haber: BMA

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili’nin de olduğu AK Parti heyeti 22 Temmuz’da Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmede Bakan Kurum, Karacasu’ya bir adet kepçe sözü vermişti. Bakan Kurum tarafından verilen kepçe sözü yerine getirildi.

“KATKIDA BULUNAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Beydili yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Sayın İl Başkanımız ve Sayın Milletvekillerimizin vesilesiyle hibe edilen kazıcı yükleyici aracımızı Allah’a şükür belediyemize kazandırdık. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” dedi.