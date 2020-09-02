Beydili’den Özcan’a teşekkür

Haber: BMA

Karacasu Belediyesi tarafından beldede bulunan ana yollarda trafiğin güvenli bir şekilde sağlanması adına yol çizgi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalara Bolu Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Belediye ekipleri, her gün onlarca aracın geçtiği cadde ve sokakların yol çizgilerini çizerek, trafiği daha güvenli hale getirdi.

“BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Beydili, “Yol çizgi çalışmalarımız devam ediyor. Her ihtiyaç duyduğumuzda desteklerini esirgemeyen Sayın Bolu Belediye Başkanımız ve Ulaşım Ekibine, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.