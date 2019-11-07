Beydili’den Özcan’a teşekkür

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, beldede doğalgaz hatlarının döşenmesinin ardından tahrip olan yolların onarımına destek olan Bolu Belediyesine teşekkür etti.

Beydili’den Özcan’a teşekkür

Haber: BMA

İlimiz Karacasu beldesinde doğalgaz hatlarının döşenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde yollarda oluşan tahribatlar Karacasu ve Bolu Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmalarıyla onarılmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında tahrip olan yollar belediye ekipleri tarafından asfaltlandı.

BEYDİLİ’DEN ÖZCAN’A TEŞEKKÜR

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, “Doğalgazın gelmesiyle birlikte tahribat oluşan yollarımızda Fen İşleri Müdürlüğü Ekibimiz ve Bolu Belediyesi Asfalt Ekibi tüm gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan olmak üzere, Başkan Yardımcılarımız, Fen İşleri Müdürlüğü ekibimiz ve Bolu Belediyesi asfalt ekibine Karacasu Belediyesi ve belde halkı adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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