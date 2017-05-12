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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • Beydili’den yılın annesine anlamlı hediye

    Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle, beldede yaşayan 79 yaşındaki 7 çocuk 16 torun sahibi olan Hatice Alaözoğlu’nun elini öpüp çiçek verip, çeşitli hediyeler armağan etti.

    12 Mayıs 2017 Cuma 14:24
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    Beydili’den yılın annesine anlamlı hediye

    Analarımız En Değerli Hazinemiz, diyerek Anneler Gününü kutlayan Karacasu Beldesi Belediye Başkanı Celal Beydili; şunları söyledi; “Sevgili, değerli, yüce ANNELERİMİZE; Annelerimizin   hatırlanmaları   yalnızca   bir  günle   sınırlı   kalmamalıdır. Bütün annelerin Anneler Gününü canı gönülden kutlarım. Onlar ki, karşılıksız sevginin, karşılıksız fedakarlığın, karşılıksız bağlılığın eşsiz temsilcileridir. Karşılıksız sevgileriyle bizleri büyüten annelerimizin haklarının ödenmesi asla mümkün değildir. Her türlü zorluğa göğüs geren, her çilenin üstesinden gelen, sabır abidesi annelerimiz, en büyük değerlerimizdir” dedi.

    ELİ ÖPÜLECEK ANNELERİMİZDEN BİRİDİR

    Beydili, tüm Bolulu annelerin Anneler Gününü kutladığını belirterek de açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Geleceğimizin  hazırlayıcısı  olan  annelerimizin  yol  göstericiliğine ve Öğütlerine birer evlat olarak her yaşta büyük ihtiyacımız bulunuyor.

    Bizler bugün burada Hatice ALAGÖZOĞLU annemizi ziyarete geldik. Hatice annemiz yedi çocuğunu büyütüp yetiştirmiş, onlara iyi bir gelecek sağlamış ve bu günlere getirmiştir. Hatice annemiz çocukları için her zaman fedakar bir anne olmuştur. Eli öpülecek annelerimizden biridir. Annelerimizin Anneler Gününü Kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Evlatlarını genç yaşta aziz vatan topraklarına emanet eden şehit analarımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum.

    Bizlerde belediye ve Belediye Başkanı olarak, her zaman annelerimizin yanındayız. Bizler büyüğümüze küçüğümüze saygı sevgi çerçevesinde, bu önemli günleri önemsiyoruz. Bizler annelerimizin ve tüm annelerin anneler gününü canı gönülden kutlarız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü bozulmasın, analar ağlamasın. Anneler Gününüz kutlu olsun!”

    Anahtar Kelimeler: Karacasu, Belediye, Başkanı, Celal, Beydili

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