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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • “Beyin cerrahisinde her türlü ameliyatı yapabiliyoruz”

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Gezici, açıklamalarda bulundu. Gezici, BAİBÜ Tıp Fakültesinin bölgesel bir merkez gibi çalıştığına dikkat çekti.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 12:36
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    “Beyin cerrahisinde her türlü ameliyatı yapabiliyoruz”

    Haber: Kasım Şahin

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Gezici, Tıp Fakültesi Hastanesinin koşullarının beyin cerrahisi alanında gelişmiş olduğunu ifade etti.  Beyin cerrahisi açısından büyük bir teknoloji gerektirmediği her türlü spinal veya kranial ameliyat yapma şanslarının var olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Rıza Gezici ayrıca şunlar söyledi:  “Burası akademik bir ortamdır, ben her şeyi yaparım gel demek olmaz. Biz burada ne yapabileceğimizi biliriz. Bir hastaya özel bir teknoloji gerekiyorsa biz bunu burada yapmayız, hastaya başka yerlere yönlendiririz. Klasik anlamda bakarsak burada her türlü ameliyat yapılmaktadır.”

    “ORTALAMA 60-65 HASTAYA BAKIYORUZ”

    12 yıldır Bolu’da beyin cerrahisinde olduğunu belirten Gezici, “Buranın kurucusu benim, 2-3 hastayla başladık. Bugün polikliniğimizde ortalama 60-65 hastaya bakıyoruz günlük, bu bazen 120’ye kadar çıkıyor. Biz bunu yaparken haftada 3 gün de ameliyat günümüz var. Ama yine de poliklinik hizmetlerimizi aksatmıyoruz. Ameliyat günlerimizde biz tek masa çalışıyoruz, günde ortalama 3 ameliyat yapıyoruz” dedi.

    “TERCİH EDİLİYORUZ, BU GÜZEL BİR ŞEY”

    Çevre illerden BAİBÜ Tıp Fakültesine gelen hasta sayısının çoğunlukta olduğunu da söyleyen Ali Rıza Gezisi, “Hastalarımızın büyük bir kısmı Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi yakın illerden. Bilgi almak için dahi geliyorlar. Ameliyat olmuşlar, sıkıntıları var, ne yapılabilir diye bize geliyorlar. Üniversite olarak ufak tefek eksikliklerimiz giderilse burası Batı Karadeniz’in merkezi haline gelecektir. Burada 2 doktor çalışıyoruz. Ben 12 yıldır buradayım. Yaşar Bey var, o da yaklaşık 6 yıldır burada. Yeni bir arkadaşa ihtiyacımız var, bununla ilgili talebimizi yaptık, rektörlük onayladı.  Güzel bir yolda gerek üniversitemiz gerekse beyin cerrahimiz hızla ilerliyor. Tercih ediliyoruz, bu güzel bir şey” dedi.

    “İLERLEMEYE ÇOK AÇIK BİR FAKÜLTE”

    Son olarak girdikleri ameliyatlarla ilgili konuşan ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Gezici, “Yaptığımız ameliyatlarını çoğu spinal, ancak bu bizim tercihimiz değil. Hasta şikayetleri dolayısıyla bu böyle oluyor. Omirilik tümörleri, eğrilikleri gibi şikayetler çok geliyor. İstatistiki olarak spinal ameliyatlarımız daha çok” ifadelerini kullandı. Ayrıca BAİBÜ Tıp Fakültesinin ilerlemeye çok açık bir fakülte olduğunu söyleyen Gezici,  akademik ortamın buna çok uygun olduğunu, alanında yüksek puanlı öğrenciler buraya geldiğini ve öğrencilerin ihtisas kazanma oranının çok yüksek olduğunu belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi(BAİBÜ)

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