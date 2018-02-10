Haber: Semih Baykal

İlimiz Beşkavaklar Mahallesi’nde okuldan kaçan öğrencilerin oyun alanı, alemcilerin mekanı haline gelen ve vatandaşlara korku salan metruk bina için geçtiğimiz yıllarda mahkeme tarafından yıkım kararı çıkmıştı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın girişimlerle yıkılma kararı çıkartılan binanın, belediye yıkım ekipleri tarafından 2 kiriş ve 1 kolonunun yıkılmasıyla başlanmıştı. Ancak Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun devreye girmesiyle binanın yıkımı durdurulmuştu. Binanın yıkılmasının durdurulması için olay tekrar mahkeme taşındı. Ancak mahkeme yinede binanın yıkılmasına karar vermişti. Bunun üzerine konu arsayı hibe eden aile tarafından Danıştay’a taşındı. Danıştay altıncı daire başkanlığı da yıkılma kararının düzeltilmesi isteminin reddine karar verdi.

BAŞKAN YILMAZ ŞİMDİ NE YAPACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz’da bu konuyu ilk olarak Belediye Meclis toplantısı Şubat ayı birinci birleşim toplantısında gündeme getirdi. Beykoz, binanın yıkılması için Danıştay’dan karar geldiğini söyledi ve binanın ne zaman yıkılacağını sordu. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise ellerine böyle bir karar gelmediğini söyledi. Beykoz bunun üzerine kararı ikinci birleşim toplantısında getireceğini ifade etti. Beykoz sözünde durdu ve Danıştay’dan gelen kararı Şubat ayı ikinci birleşim toplantısında Belediye başkanı Alaaddin Yılmaz verdi. Şimdi bu karardan sonra Bolu Belediyesinin ne yapacağı merak konusu.

AKSOY’DAN HABERSİZ KARARI GERİ ÇEKTİLER

Bolu Belediyesi Şubat ayı ikinci birleşim toplantısın da ilginç bir olay yaşandı. ‘Belediyemizce düzenlenen Bolu Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BOLMEK) çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilemeyen branşlardaki usta öğreticilere ek ders ücretlerinin verilebilmesi için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin (e) bendine hüküm eklenmesi’ konusu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy’un da içine bulunduğu Plan ve Bütçe Komisyonundan oy birliği ile meclis’te görüşülmek üzere gündeme geldi. Ancak Konuyu gündeme taşıyan Tahsin Akduman, komisyon tarafından gelen bu kararın yine komisyon tarafından geri çekilmesinin istediğini söyledi. Bunun üzerine Aksoy bu olaya karşı tepki göstererek; “ Benim içinde bulunduğum komisyon benden habersiz kararı geri çekmek istiyor böyle bir şey olmaz” dedi. Aksoy’un tepkilerine rağmen kararın geri çekilmesi Ak Partili üyelerin oylarıyla onaylandı.