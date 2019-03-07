Beykoz, “Bolu ayağa kalkacak”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Genel Meclisi 1. Sıra Adayı Erhan Beykoz, seçim çalışmalarına start veriyor. “Köylü ayağa kalkacak, her şey güzel olacak” sloganıyla seçim stratejisini oluşturan İGM Adayı Beykoz, çalışmalarına köyden başlayacak.

“Güzel ülkemin en güzel şehirlerinden birisi olan Bolu’da bütün bileşenleri kullanarak, ince dokunuşlarla daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda ilerlemek amacıyla çıktığımız bu yolda tüm vatandaşlarımızın hizmetine talip olduk. Bu kutlu yolda en önemli dayanak noktamız, siz değerli halkımızın desteği olacaktır” diyen Erhan Beykoz yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Devletin bütün kurumlarıyla işbirliği yaparak ilimizin kalkınması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Bunu başardığımızda Bolu’da her şeyin daha güvenli ve daha güzel olacağı aşikardır. Küçük kentimizin yüreği kocaman insanlarına en büyük vaadim demokrasi, adalet ve hukukun ekseninden ayrılmadan, odağına insanı koyduğumuz hizmetler için yurttaşlarımızın katılımcı olmasını sağlamak olacaktır. Dinamik bir kadro ile plan, program ve projelerimizle bu göreve hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

“MART’IN SONU BAHAR, BOLU AYAĞA KALKACAK”

Hak yemeden, yedirmeden, kimsenin haksızlığa uğramasına fırsat vermeden birlikte hizmet edeceğimiz güzel bir Bolu heyecanını iliklerimde yaşıyorum. Kimsenin haksızlığa uğramasına, yasal olmayan tavırla karşı karşıya kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet anlayışı düsturumuz olacaktır. 1 Nisan günü seçilmiş temsilciniz olarak, köylerimiz köylümüzle, çiftçimiz ve Özel İdaremizle sizlerin emrinde olacağımdan emin olabilirsiniz. Mart’ın sonu bahar, Bolu ayağa kalkacak. “