Haber: Kasım ŞAHİN

CHP Belediye Meclis üyeleriyle birlikte parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bolu Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve CHP Bolu Belediye Başkan A. Adayı Erhan Beykoz, Belediye ait geri dönüşüm ihalesinde bir takım usulsüzlüklerinin yapıldığı belirterek; “Cenneti kadınlarımızın ayakları altına veren Allah’ın, insan olma onurunu da demokratik haklarıyla veren Atatürk’e ve haklarına sahip çıkan tüm kadınlarımıza seçme seçilme hakları günü kutlu olsun.Bolu belediyesinde yaşanmasını istemediğimiz maalesef yaşanan bazı gerçekleri Saygıdeğer Bolu Halkıyla paylaşmak istiyoruz. Belediyemizin yapılan ihaleyle bir yılda ne kadar zarara uğratıldığının Bolu Halkının bilmesi en doğal hakkıdır” dedi.

BOLUSPOR’UN ADININ KULLANILMASI ÜZÜCÜDÜR

Beykoz açıklamasını şöyle sürdürdü; Bolu belediyesi 18 Nisan 2017 yılında geri dönüşüm ihalesini yapıldı. Yapılan ihaleyi bir firma, 122 bin artı KDV olarak aldı. Bu rakam bu güne kadar geri dönüşümde Bolu Belediyesinin önemli ihalelerinde olarak kayıtlara geçti. İhaleyi alan firma yılsonunda zarar ettiği gerekçesiyle işi bırakacağını açıklamış. Yapılan bildirim sonrası belediye yeniden ihaleye çıktı. İhale Boluspor’a 16 bin liraya verildi.Boluspor’unhepimizin ortak paydası olması sebebiyle aldığı ihaleye sesimizin çıkmaması doğaldır. Fakat Boluspor aldığı ihaleyi bir yıl evvel alan firmaya 25 bin artı KDV olarak yani 29.500 TL’ye vermesi kafamızı karıştırmıştır. Bunun matematiksel hesabı, belediyemizin aylık net 100 bin liranın üstünde zarara uğramıştır. Bunu yıllık olarak hesapladığımızda, Bolu belediyesi bu ihale ile 1 milyon 300 bin lira zarara uğratılmıştır. Böylesi çirkin ilişkilerin içinde Boluspor adının kullanılması üzücüdür. Bolu Halkı adına yapılan ihale ile ilgili Başkanlardan açıklama beklediğimizin altını çiziyoruz.

TABİATIN KALBİ ŞİRKETİ NE DURUMDA

Bir diğer konu ise, 05.11.2015 yılı 626 sayılı yasaya istinaden bir vatandaş tarafından belediyemize hibe edilen şirkettir. Sonradan adı Tabiatın Kalbi olarak değiştirilen şirketimiz öncesinde 2 ortak almış ve daha sonra tamamına sahip olmuştur. Belediye meclisinden zaman aralıklarıyla milyonlarca lira sermayesine eklenen şirketin son mali durumunu merak etmekteyiz. Mecliste birkaç aydır sözlü olarak şirket konusunda bilgi istememize rağmen, herhangi bir cevap alamadığımızın bilinmesini isteriz. Saygıdeğer Bolu Halkı bilmelidir ki, bu şirket sizlerin verdiği vergiler ile kurulmuş, ticaret yapmaktadır. Gerçek bilgileri alamamıza rağmen, araştırmalarımız sonrası, şirketin bazı firmalardan milyonlarca lira alacağı olduğu ve zor duruma düştüğüdür. Buradan yine Saygıdeğere Bolu Halkı adına soruyoruz, Tabiatın kalbi şirketimizin son mali durumu nedir? Ne kadar alacağı vardır ve tahsil etme şansı var mıdır? Girdiği ihalelerle çoğu işi alan, bitiren şirketin kime ne kadar borcu vardır? Ekonomik olarak zor duruma düştükten sonra neden yönetim kurulu başkanı değişmiştir? Piyasada konuşulduğu gibi, alacağı olan firmalar iflas ettiyse, Bolu Halkının milyonlarca liralık alacağını kim nasıl karşılayacaktır?

Son olarak geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıktığı raporlara yansıyan Arşiv yangını hakkında da doyurucu bir açıklama yapılmamıştır. Hangi evrakların yandığı ve dijital ortamda olduğu iddia edilen arşivde zarar ne kadardır. Islak imza yerine dijital ortamda ki kayıtların karşılığı hakkında bilgi verilmemesi de manidardır.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Tarihi Yukarı Çarşı Arasta Projesi konusunda da açıklama yapan Beykoz, CHP’li 2 Belediye Meclisi üyesinin çalışma yaptığını ve bir rapor hazırladıklarını, önümüzdeki hafta da hazırlanan rapor doğrultusunda geniş bir açıklama yapacaklarını söyledi.