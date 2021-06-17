Beykoz, bu işe baş koydu



Haber: BMA

Köylere Hizmet açısından köylerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyormusunuz?

Sorusuna yanıt veren Erhan Beykoz, “İl genel meclisinde seçilişimizin 27’nci ayını yaşıyoruz. Elbette merkez köylere, merkeze bağlı olan 112 tane köy yaklaşık 150 taneye yakın mahallenin birebir sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu sorunların tamamı her ne kadar meclisin gündemine gelmese de hem yakından takip ediyoruz hem de çözüm üretmek üzere mecliste çeşitli kararların alınmasında bizler birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama burada asıl köylerin acil ve öncelikli işleriyle ilgilenmesi gereken ve oradaki bütün işleri yapması gereken köylere hizmet götürme birliği bu bağlamda da köylerin işleri çok önemli ve çok büyük olmadıktan sonra meclise gelmez ve sorun köylere hizmet götürme birliğinde çözülür”

Bugüne kadar hizmetlerden yoksun olan köylerimiz var mı?

Şimdi Bolu’da gerçekten yol ağı çok geniş. Hizmeti yapabilmek için ciddi bir ekonominin olması lazım. Ekonominin olması da yeterli değil planlı programlı aklı başında projeler üreterek doğru ve kalıcı eserlere imza atmak lazım. Biz 21. Yüzyıla gelmişiz hala merkeze bağlı köylerimizde bazıları asbesttik borularla su içiyor. Hala bazı köylerimizin kanalizasyon tarlalara akıyor. Bu meclisin 5 tane seçilmiş üyesinin ayıbıdır. Ben bunu kabul edemiyorum. Ben asbesttik borularla su içildiğini duyduğum zaman samimiyetimle söylüyorum kafayı yiyecek duruma gelmiştim. Altyapısı bitmemiş köylerimiz var, su kanalizasyon işleri bitmemiş köyler var. Suyu yetersiz olup bir takım sorun yaşayan köylerimiz var. Su depolarında ciddi sorunlar var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda hala köylerimizde hem ulaşımdan hem de altyapıdan ciddi sorunlar var bunları biliyoruz. Aşağı yukarı bütün köylerimizin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili bilgilere de sahibim. Biz ona göre de bir çalışma yapacağız diye düşünmekteyim. Mesela örnek vereyim önümüzde köylerimizin mezarlıklarının tamamında otların boyu insan boyunu geçti. Özel idaremizde ekipmanlar var. Bu ekipmanlarla birlikte İş-Kur’dan alınabilecek elemanlarla bütün köy mezarları temizlenebilir. Çevre illerin hemen hemen çoğundan ilimizin sınırlarına getirilen köpekler var. Bu köpeklerin koruma altına alınarak çevrede yaşayan insanları, hayvanları ve köyde yaşayan canlıları rahatsız etmemek için koruma altına alınması lazım. Çoğu köyümüzde çocuklarımızın oyun parkları yok. Bu sene 25 tane alınıyor ama yeterli değil. Tüm köylerimize oyun parkları yapılmalı. Derelerimiz pislik içinde bütün derelerin temizlenmesi lazım. Bunları da bizim yapmamız lazım.

Seçilirseniz hizmet verme açısından ayrımcılık yapacak mısınız?

Köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi belli. Eğer bir köy asbesttik boru ile su içiyorsa, bir köyün kanalizasyonları tarlaya akıyor ise bir başka köye hizmet zaten o köyün muhtarını da o köyün insanlarını da huzursuz eder ve buna müsaade etmezler. Biz bütün köylere hizmet için geldik. Ayrım kelimesi bence çok ayıp bir kelime, hani birilerinin ‘para dağıtacağım, hizmetlerinizi aksatmayacağım’ gibi sözler yerine biz gerçek anlamda hizmete ihtiyacı olan köylere hizmet götürmekle mükellefiz. Bunun içinde ne gerekiyorsa ben yapmak zorundayım ve benimle birlikte bütün arkadaşlarım yapmak zorunda. Biz oraya sadece seçilmek için seçilmedik hizmet için seçildik. Bizim yatacak 5 dakikamız yok. Ya çalışıp bu işleri bitireceğiz ya da bizden sonra gelen adamlara yığınla iş bırakacağız. Bundan sonra hizmet zamanı.

Neden aday oluyorsunuz?

Anlattığım sorunları çözebilmek için köylere gittiğimizde başımız dik alnımız açık bir şekilde gidebilmek için. Köylerimizde yapılması gereken işleri yaptıktan sonra vatandaşların gözlerindeki o parıltıyı görebilmek için adayım. Başka hiçbir derdim de yok.

Şimdi ki yönetim anlattığınız sorunları çözemiyor mu?

Aynı şeyleri biz iki yıldır mecliste konuşuyoruz bir arpa boyu yol alamadık. Günü kurtarmak için biz seçime giriyorsak ben günü kurtarırım. Gelirim sizin ağzınıza bir parmak bal çalarım onunla günü kurtarırım. Ama yarın o sorun kapımızın önünde duruyor ise biz bir şey yapamamışız demektir. Ben sorunları çözmek için adayım eğer nasip olursa da seçilirsem de çok farklı çalışma şekliyle kimsenin beklemediği bir şekilde bütün muhtar arkadaşlarım buna şahit olacaklardır. Bana oy verirler vermezler çok da önemli değil. Keşke sorunları benim mecliste olduğum dönemde 2 senedir çözmüş olsalardı bizden hiç kimse aday çıkmayıp arkadaşlarımıza destek olsaydık. Demek ki bir yerlerde bir aksaklık var ki siyaseten değil hizmet için aday olduk. Bütün sorunları çözmeye geliyoruz.