Haber: Esra ÖZTÜRK

2019 yerel seçimleri için işi sıkı tutan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de aday adayları açıklamalarına devam ediyor. CHP’de ikinci aday aday olarak açıklama yapacak olan Erhan Beykoz Bugün saat 14.00’da parti merkezinde basın toplantısı yapacak. 1987 yılından bu yana siyaset ile uğraşan Beykoz son 10 yıldır Bolu Belediye Meclisi Üyesi olduğunu hatırlatarak, “Bolu’yu biliyorum. Belediye hizmetlerini yaşıyorum. Belediye meclisinde CHP Grup Başkan Vekili olarak ilimize hizmet ediyorum. Bu çalışmalarımı daha üst seviyeye taşımak ve Bolu’ya olan vefa borcumu ödemek için adayım. Partimizin diğer tüm aday adaylarınada başarılar diliyorum. Biz hep birlikte Halk için,Halkla birlikte,Hak’kın izniyle bu göreve talibiz. Partili partisiz tüm hemşerilerimi basın açıklamamıza davet ediyorum. Bu kutlu yolda bana yoldaş olmalarını arzuluyorum” dedi.

BEYKOZ’UN ÖZGEÇMİŞİ;

Erhan Beykoz 1962 yılında doğdu. 1969 yılında babasının memuriyet tayini sebebi ile Bolu’ya gelip ilkokul birinci sınıfta Atatürk İlkokulunda Saygıdeğer Türkan Kalaycıoğlu Hocamızın öğrencisi oldu. Ortaokulu 50. Yıl Ortaokulunda, Liseyi Atatürk Lisesinde bitirdi. 1977 Yılında Boluspor’un alt yapısında futbol yaşamına başlayan Erhan Beykoz, 1985’te Tokatspor, 1986’da Çankırıspor ve 1987’de Konya Etibank Seydişehir Aleminyumspor Kulüplerinde profesyonel futbol oynadı. 1977’de Boluspor’da başlayan futbol sevdasının kazanımlarının tamamını Bolu’da yatırıma dönüştüren Beykoz, 1987 yılında Bolu’da ticarete atıldı.

Yine 1987 Yılında 1980 ihtilalında kapatılan CHP’nin devamı olarak kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kolları Merkez İlçe üyeliği ile siyasete başladı. 1988 Yılında SHP Bolu Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçildi. 1989 SHP Bolu İl Gençlik kolları Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990 Yılında SHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Sayın Beykoz 1990 Yılında seçildiği Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 1994 yılına kadar 4 yıl süreyle devam ettirdi. 18 Şubat 1995 Yılında ihtilal ortamının normalleşmesi sonrası SHP-CHP birleşmesinin ardından kurulan Bolu’nun Merkez İlçe Yönetiminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Bu görevi üç yıl sürdüren Beykoz, 1998 Yılında Başkan yardımcısı olarak Bolu CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2000 öncesi siyasi ortamında seçildiği İl Başkan Yardımcılığı görevini zorlu bir süreçte 3 yıl sürdüren Erhan Beykoz, 2003 Yılında CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı görevine talip oldu. 2009 Yılında CHP Bolu Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olan ve seçilen Erhan Beykoz iki dönemdir bu görevi yürütmektedir. Yaklaşık 10 yıldır Bolu halkına belediye meclis üyesi olarak hizmet veren Beykoz, CHP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekili olarak 400’ün üzerinde sözlü ve yazılı önerge vermiştir.

Anadolu Üniversitesinde Yerel Yönetimler bölümünden mezun olan Erhan Beykoz 2011 yılının 29 Ekiminde Doktor Özlem Yadiğar Beykoz ile evlendi. Beykoz çiftinin Berk ve Mustafa Kemal adında iki oğlu bulunuyor.