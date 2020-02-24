Beykoz Et&Mangal Highway’de açıldı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

22 Şubat Cumartesi günü itibariyle, Et Mangal, Izgara, Kahvaltı, Restoran ve Kafe konsepti ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan olan Meşhur Beykoz Et&Mangal, usta şeflerin mutfağından çıkan enfes lezzetleri Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak. Bölgenin en zengin çeşitli ve en lezzetli açık büfe kahvaltısının yanı sıra, etin tüm çeşitlerinin en taze haliyle yer alacağı Meşhur Beykoz Et&Mangal, günün 24 saati boyunca kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca, üstü açılıp kapanabilen ve cam balkon konseptiyle oluşturulan eşsiz Kafe alanında, tüm sıcak ve soğuk içecek çeşitleri de günün her saatinde Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini bekliyor olacak. Highway Outlet Z 85 nolu iş yerinde yaklaşık bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Meşhur Beykoz Et&Mangal, benzersiz ve şık dekorasyonu, alanında uzman kadrosu, kaliteden ödün vermeyen kusursuz hizmet anlayışı ve doyumsuz nefis lezzetleri ile Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin vazgeçilmez mekanı olmaya aday.