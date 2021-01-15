Beykoz, Fahrettin Koca’ya seslendi

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz koronavirüs sürecinde basın mensuplarının yaşadığı hak kayıpları ve mağduriyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maksut Beykoz açıklamasında ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da seslenerek Türkiye’deki tüm basın mensuplarının sözcüsü oldu.

“PANDEMI DESTEK PAKETLERINE NEDEN BASIN KURULUŞLARI DAHIL EDILMEDI?”

Beykoz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyanın ortak sorunu olan koronavirüs salgını şüphesiz ülkeleri sağlığın yanı sıra ekonomik boyutta da negatif etkiledi. Türkiye’de bu anlamda etkilenen ülkelerden biri konumunda. Ancak yaşanan bu sürecin içerisinde bazı sektörlerde hak mağduriyetlerinin yaşanması ve tabiri caizse yaşam sahasının kısıtlanması kabul edilebilir boyutları aşmış durumdadır. Gerek esnaflarımız gerek ise sanayicimiz bu süreçten şüphesiz çok etkilenen kesimler olmuşlardır. Ancak benim dikkat çekmek istediğim nokta; pandemi sürecinin yarattığı olumsuz tablodan etkilenen ve görmezden gelinen basın kuruluşlarımız ve çalışanları. Yurttaşlarımızın doğru ve güvenilir haber alma özgürlüğü adına gecesini gündüzlerine katarak çalışan basın mensuplarımızın yaşadığı hak kayıpları maalesef önemli bir sorun haline gelmiştir. Ekonomik krizin giderek derinleştiği şartlar içerisinde gerek basılı gerekse dijital yayın yapan basın kuruluşları maddi anlamda oldukça zor günler geçirmektedirler.”

“BASIN KURULUŞLARIMIZ VE ÇALIŞANLARI DA DESTEK PAKETLERİNE DAHİL EDİLMELİDİR”

Özellikle pandemi sürecinin tüm sektörler üzerinde yarattığı negatif havanın etkisiyle basın kuruluşları ve çalışanlarının sesinin yetkililer tarafından duyulmadığını belirten Beykoz, “Hükümetin açıkladığı destek paketleri içerisinde basın kuruluşlarına ve çalışanlarına yer verilmemesi maalesef kabul edilebilir bir durum değildir. Medyanın yaşadığı hak kayıplarının sesi olacağıma tüm yurttaşlarımıza söz vermiş biri olarak açıkça ifade etmek istiyorum. Sektörler arası ayrımcılık yapılmasından vazgeçilmeli ve tarafsız bir yöntemle muhakkak basın kuruluşlarımız ve çalışanları da destek paketlerine dahil edilmelidir” dedi.

“AŞILAMA SIRALAMASINDA BASIN MENSUPLARI ÖNCELİKLİ OLMALIDIR”

Açıklamasında aşılama konusuna da değinen Beykoz, “Bizler Türkiye Değişim Partisi olarak hükümetin yaptığı iyi şeyleri tebrik edecek ve eksik bıraktıklarına yönelik çözüm önerilerimizi getireceğimizi kurulduğumuz günden bu yana dile getirmiş bir yapıya sahibiz. Bu noktada hükümetin koronavirüs aşılarını yurda getirmiş olmasından ve bugün itibariyle aşılama sürecinin başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek kendilerine yurttaşlarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Ancak covid-19 aşısını öncelikli olarak yaptıracak meslek gruplandırmasıyla ilgili hükümetin eksik kaldığının da altını çizmek isterim. Sıralamaya bakıldığında daha önceleri kamuoyunda söylendiği gibi basın çalışanlarının olmasını bekliyorduk. Fakat görüyoruz ki basın çalışanları aşılamada öncelikli meslek grupları arasında maalesef yer almamış. Neden böyle bir karar alındığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü basın çalışanı arkadaşlarımız, yurttaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alabilmeleri adına pandemi koşulları da dahil olmak üzere gecelerini gündüzlerine katarak çalışan bir yapıya sahiplerdir. Sıklıkla toplumla temas halinde kalan basın çalışanlarımızın sağlıklarının görmezden gelinmesi bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Türkiye Değişim Partisi ve tüm yurtta görev yapan değerli basın emekçisi arkadaşlarımız adına; Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın bu yanlış karardan döneceğine inandığımızı dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.