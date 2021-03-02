Beykoz; “Gereken desteği sağlayacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

​Geçtiğimiz gün Merkeze bağlı Ömerler köyünde Abdullah Çelikcan'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir saatlik çalışma sonucu söndürülebildi. Yangın sonrası 2 katlı evin üst katıyla çatısı tamamen yandı.

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkavekili Erhan Beykoz, meclis üyeleri Eyüp Beşli, Alaattin Karadoğan, Erdal Tombak ve Bedri Pehlivan yangınzede aileyi ziyaret etti. Aileden yangınla ilgili bilgi alan Erhan Beykoz yaptığı açıklamada, “CHP il genel meclisi üyeleri olarak, Ömerler köyümüzde yaşanan talihsiz yangın sonrası vatandaşımızı ziyaret ettik. Gereken desteği sağlayacağız” dedi.