Beykoz “Mahkeme kararı beklenmelidir”

Haber: Yasin Bilgi

İl Genel Meclisi Eylül ayı 4. oturumunda merkez ilçeye bağlı Kuzuörenemirler Köyü’ne yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim tesisi ile ilgili alınan karara askı sürecinde yapılan itirazlar nedeni ile Vali Ahmet Ümit tarafından yeniden değerlendirmesi talebi ile yeniden meclis gündemine geldi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında büyük tartışmalara yol açan ve CHP il genel meclisi üyelerinin ve Ak Parti İl genel meclisi üyesi Mazhar Bozoğlu’nun şerh oyu verdikleri tesis oy çokluğu ile tesisin yapımına onay verilmişti.

Askı sürecinde 5 köy muhtarlarının itirazı sonucu, tesise giden yolun D-100 Karayolu’ndan bağlantı sağlanamaması ve tesise giden yolun köy içinden geçecek olması; ayrıca tesisin günlük 340 ton olan su ihtiyacı sebebi ile bölgedeki su kaynaklarını kurutacak olması ve iklim değişikliğine sebep olabileceğinden dolayı itiraz edildi.

CHP gurubu adına yeniden meclis gündemine gelen karar ile ilgili olarak Chp Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz söz aldı.

Beykoz yaptığı açıklamada “ Bu konu sizinde meclisi kapattıktan sonra bize bilgi verdiğiniz çok önemli bir konudur. Muhtarların mahkemeye müracaat etmesinden dolayı mahkeme kararının beklenmesi; mahkeme kararı sonrası verilecek karar ile Meclisinde zan altında kalamadan bu olayın bu şekilde gündeme gelmesi gurubumuz tarafından önerilmektedir. Fakat ne kadarda 17 kurumun onayı olsa da dahi bizim vereceğimiz baca yüksekliği, teknik arkadaşlarımız açıkladılar. 2020 yılında çıkan bir yasa gereği baca yüksekliklerinin sınırlandırılması ile ilgili her ne olursa olsun, buradaki köylerin yok saymamamız adına en azından mahkeme kararının beklenmesi ve bu karar doğrultusunda bir sonuca varılması gerekmektedir” diye konuştu.

Bozoğlu yine ret oyu verdi

Kararın okunmasından sonra muhtarların yaptığı itiraz dilekçesi okundu. Daha sonra gündeme gelen maddenin oylaması tekrar yapıldı. Chp gurubu olarak yine oylamada ret oyu verdi. Tesisin yapılacağı bölgeye yakın olan Avşar Köyü’nden olan Akp İl genel meclisi üyesi Mazhar Bozoğlu Temmuz ayında olduğu gibi yine ret oyu kullandı. Madde ilk gündeme alındığı Temmuz ayında da ret kararına gerekçe olarak “Sadece Bolu’yu seviyorum demekle olmaz. Doğasına, çiçeğine, böceğine her şeyine sahip çıkmakla olur.” İfadelerini kullanmıştı.