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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • Beykoz sordu, Yılmaz cevapladı

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısında söz hakkı alan CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz, çarpıcı sorular sordu. Adeta denetimde çekmiş olduğu fotoğrafı belediye meclisine sundu. Başkan Yılmaz’ın dahi bilmediği birçok konuya açıklık getirdi.

    06 Nisan 2017 Perşembe 11:46
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    Beykoz sordu, Yılmaz cevapladı

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantıları Bolu Belediye binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Komisyonlardan gelen raporlar ve konular görüşülürken CHP Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Beykoz gündeme dair çarpıcı sorular sordu. Beykoz sorularına ilk olarak bir belediye meclis üyesinin kızı hakkında bir soru sordu. Beykoz, “Veterinerlik konusunda mükemmel çalışmalarımız var. Veterinerlerimiz tek tek tebrik ediyorum. Fakat başarılı bir veteriner kızımız maalesef bu müdürlükten alınarak Muhtarlık İşleri’nde çalışıyor. Birimin veterinere ihtiyacı varken, başkan yardımcımızın veteriner kızı muhtarlıklar müdürlüğünde oturuyor. Bu çok ahlaki değil ve bu konu ile ilgilenmemiz gerekiyor” dedi.

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz konu hakkında  “Veterinerlik Birimimiz büyük bir özgüven ile işlerini yürütüyor. Bu durum hakkında bir bilgimiz yoktu. Bu konuya gerekli ilgiyi göstereceğiz” cevabını verdi.

    Beykoz, sorularına yolların asfaltlanması ile devam etti. Yılmaz’ın “Asfaltlanmış yol kalmayacak” ifadelerinden yola çıkan Beykoz, “Açıklamalarınızı destekliyorum. Bu eminim gerçekleştirebileceğimiz bir proje. Fakat Fen İşleri Müdürlüğü bu konu hakkında bilgilendirme yapmamış galiba. Müdürlüğümüz 6 mahalleyi programa almış. Siz bütün şehrin asfaltından bahsediyorsunuz. Alt yapısı bitecek 6 mahallenin üst yapısını yapmalıyız. Aksi halde asfalt atılan yerleri tekrar kazmak zorunda kalacağız. Yapılacak masraf Bolu Halkının cebinden çıkacak, sizden ricam verdiğiniz sözleri daha gerçekçi olacak şekilde vermeniz olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

    Yılmaz, bu sorun için ise “Açıklamalarımın arkasındayım. Bolu’da her yol asfaltlanacak. Altyapı konusunda ise kesinlikle çözülecek. Zaten eğer bu konu açıklığa kavuşmazsa hesabını sorarım” ifadelerini kullandı.

    Beykoz’un diğer önemli bir sorusu ise Bolu İtfaiye Müdürlüğü hakkındaydı. Beykoz, itfaiyenin bahçesinin farklı alanlarda kullanıldığını ifade ederek “İtfaiyemiz hayati önem taşıyan işler başarıyor bu açıdan onları tebrik ediyorum. Hayati müdahalelere zaman kaybetmeden gitmeleri gerekiyor. Bu yüzden bahçeyi rahatça kullanabilmeliler. Fakat baktığımız itfaiyemizin içinde icralık malların satıldığı Mezat alanı var. İhale olduğunda itfaiye içinde kavgalar, karmaşalar yaşanıyor ve belirli tarihlerde yoğunluk yaşıyor. Olası bir yangın yada afette arkadaşlarımıza sıkıntı yaşatacaktır. Bu konuya bir çözüm bulmamız gerekiyor. Mezata bir yer bulunup buradan taşınması doğru olacaktır” dedi.

    Yılmaz, “İtfaiyemizi gönülden tebrik ediyorum. Mükemmel başarılara imza atıyorlar. Bu konuda da onları rahatlatmak için gereken ilgiyi göstereceğiz” diye cevap verdi.


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Nisan, Ayı

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