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05 Mart 2017 Pazar
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    • Beykoz sordu, Yılmaz cevapladıErhan Beykoz'dan çarpıcı sorular

    Mart Ayı 1. Oturumunun yapıldığı Bolu Belediye Meclisi'nde, CHP Grubu Meclis Üyesi ve Bolu Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Erhan Beykoz'un çarpıcı sorularını, Alaaddin Yılmaz cevapladı.

    05 Mart 2017 Pazar 10:48
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    Beykoz sordu, Yılmaz cevapladıErhan Beykoz'dan çarpıcı sorular

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı 1. Toplantısında, Bolu Belediye Meclisi CHP Grubu Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Erhan Beykoz'un soruları ilgili müdürlere zor anlar yaşattı. Soruların cevapları hakkında bir bilgileri olmadıklarını belirten müdürler yerine ise soruları Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, cevaplandırdı.

    Mecliste söz alarak konuşmasına başlayan Erhan Beykoz'un ilk sorusu "Bundan 1 - 1 buçuk sene önce büyük umutlarla kurmuş olduğumuz bir beton fabrikası var. Bildiğim kadarı ile dün itibarı ile şimdi bu beton işinden çıkmak istiyoruz. Madem çıkacaktık neden girdik veya neden çıkıyoruz? Buradan çıksak bile bu beton işinden zarar ettirmeyeceğinize inanıyorum ve nedenini öğrenmek istiyorum" oldu.

    Alaaddin Yılmaz bu soruyu cevapsız bıraktı.

    ÇARIKÇI İLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAY

    Erhan Beykoz, Boluspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi olan Necip Çarıkçı ile ilgili ilginç bir detayı sordu. Beykoz, Paşaköy yolundan bahsederek "Paşaköy'deki yolun sorununu hepimiz biliyoruz. O noktada ciddi bir asfalt sorunu yaşıyoruz. Fakat Necip Çarıkçı'nın bölgede yaptırdığı otelin yolu asfaltlı. Bölge halkı bu konuda kırılmış, kızmış olabilir. Diğer yolların asfaltlanması için orada ki vatandaşın da mı otel yaptırması gerekiyor?" diye sordu.

    Alaaddin Yılmaz, konu hakkında Bolu'da her yatırımcıya yardımcı olacağız diyerek "Bu asfaltlanma işi Necip Çarıkçı'ya özel değildir. Dediğimiz gibi Bolu'da asfaltlanmamış yol kalmayacak. Şu anda mevsimsel sorunlar yüzünden asfaltlanma işine ara verdik. Fakat dediğimiz gibi bütün yolları bitireceğiz. Diğer yandan Bolu'ya yatırım yapacak olan tüm iş adamlarımıza yardım edeceğiz. Bu yatırımlarda kanalizasyonundan yoluna kadar tüm işlerine yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ZABITA OLAYI MECLİSE TAŞINDI

    Beykoz, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi binasında yaşanan yaşlı bir vatandaş ile zabıta arasında geçen tartışmayı meclis gündemine taşıdı. Beykoz, "Binada denetim yaparken sesleri duyup dışarı çıktım. Zabıta olan bir personel ile yaşlı bir vatandaşımızın kavgasına şahit oldum. Kimse yaşlı bir vatandaşın psikolojisinde düşünemez. Zabıtanın bu vatandaşın kolunu büktüğünü ve aralarında geçen fiziksel tartışmaya şahit oldum. Vatandaşımızın, yüzüne elini atıp kanı görmesi ile nasıl çıldırdığını gözlerimle gördüm. İnanın ben kahroldum. Gerçekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Konuyu aydınlatmak isteyen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hamdi Öztürk net bir bilgisi olmadığını ifade ederek "Şahıs binada ağza alınmayacak sözler söyledi. Siz meclis üyelerimize ve başkanımıza küfretti. İçerde insanlar rahatsız olmasın diye dışarı çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konu hakkında "Ne olursa olsun, ne derse desin. Kimse bir vatandaşımıza böyle davranamaz. Zabıta ile Temizlik işleri belediyelerin vitrinleridir. Böyle davranmak ise bu vitrinlerin kirlenmesine sebep olur. Bir vatandaşımıza, durumu ne olursa olsun bu şekilde davranan biri olursa o şahsı yok ederim" diye söyledi.

    AKILLI OTOBÜSLERE NE OLDU?

    Erhan Beykoz'un bir diğer sorusu ise akıllı duraklarla alakalıydı. Beykoz, MARKA'dan destek alınarak yapılan duraklarla ilgili "Yakın bir zamanda 3 Milyon TL kredi çekilerek akıllı durak yapılmasına başlanmıştı. İki durağında ardından devamı gelmedi. Akıllı durak projesine ne oldu? Yapımına vazgeçildiyse paraya ne oldu?" ifadelerini kullandı.

    Alaaddin Yılmaz, konu ile ilgili olarak "Evet duraklar yapılmadı mı? Bu duraklar yapılacak. Tek tek gerekirse kontrol ederim. Yapılmazsa hesabını sorarım" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Mart, Ayı, 1., Oturumunun, Yapıldığı

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