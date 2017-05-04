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04 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Beykoz sordu, Yılmaz çıldırdı, esti gürledi

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Oturumu, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Bolu Belediye CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz’un, hasta yakınlarının ve ekonomik durumu iyi olmayanlarının araçlarda, banklarda dışarıda kalması içimizi acıtıyor. Sosyal belediyecilik anlamında bir şeyler yapmalı, hasta yakınlarına bir saat, bir gün kalabilecekleri yer hazırlamalıyız önerisine, ilgili müdürlerden beklenen cevap gelmeyince Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, çıldırdı.

    04 Mayıs 2017 Perşembe 13:45
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    Beykoz sordu, Yılmaz çıldırdı, esti gürledi

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Oturumu, Bolu Belediye Meclis Salonu’nda üyelerin bir araya gelmesi ile başladı. Mecliste gündeme dair sorular sormak için Bolu Belediye CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz aldı. Beykoz’un, yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği ve hasta yakınlarını dışarıda kalması ile ilgili sorduğu soruda “Yoğun bakım ünitesinde hastasını bekleyenler için yetersiz kalıyoruz. Sosyal belediyecilikte ön plana çıkmak istiyorsak bu konuda çözümler üretmeliyiz. Bildiğim kadarı ile eski Abant Yurdu’nun binası belediyemize ait. Aynı zamanda eski Bolu Gazeteciler Cemiyeti binasını da, çözüm için kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

    YILMAZ ÇILDIRDI

    Yılmaz, soru karşısında “Bu konuda tüm sorumluluk belediyemize aittir. Yatacak yeri olmayan hasta yakınlarımızın konaklama sorunu çözmek görevimizdir” dedi. Konuya dahil olmak isteyen Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert’in sözü ise Başkan Yılmaz’ın kızması ile yarıda kaldı. Güler Mert, Abant Yurdu’ndan bahsedecekken Yılmaz araya girerek “Sen kimsin? Benim demek istediğimi anladın mı? Bu konu hakkında belediyeye tek bir şikayet ya da basına bir şey yansırsa bunun sorumlusu biziz. Aynı zamanda bu konu hakkında karar vermiştik” diyerek çıkıştı. Yılmaz, daha sonra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’na dönerek bu kararın ne zaman alındığını sordu. Davarcıoğlu’ndan cevap gecikince Yılmaz, “Ne bakıyorsun bön bön?” dedi. Davarcıoğlu bu sözün ardından ilgili kararın 1 buçuk yıl önce alındığını söyledi. Yılmaz, bu cevabın ardından “Bu kararı 1 buçuk yıl önce aldığımızı söylüyorsunuz. Hala dışarıda hasta yakınlarımız varsa ve bu konu hala meclise taşınıyorsa bu sizin eksikliğinizdir. Neden vatandaşlarımız bu konu için çözümümüzü bilmiyorlar. Bunun hesabını sorarım” dedi.

    ENGELLİLER İÇİNDE VAR

    Yılmaz, bu konaklama sisteminin engelli çocukları içinde olduğunu söyledi. Yılmaz, “ Engelli çocuğa sahip vatandaşlarımız içinde bu uygulama da var. Gün içinde işini halletmek için çıkmak isteyen anne ve babalar çocuklarını hazırladığımız bu noktalara emanet edebilirler. Günü birlikte şekilde tüm bakımları bizden olmasıyla çocuklarımıza bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mayıs, Ayı

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