Beykoz, uzaktan çalışan medya sektörünün sesi oldu

Haber: Onur Akçelik

Pandemi koşullarına bağlı sosyal hayatın ve çalışma hayatının giderek yeni bir hal aldığı dönem içerisinde TDP Yerel Medyalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, uzaktan çalışma koşulları içerisinde özellikle medya sektöründe yaşanması muhtemel hak kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinin üretim, hizmet, tedarik gibi birçok sektör üzerinde negatif etkilerinin olduğunu söyleyen Beykoz, medya sektöründe istihdam edilen bireylerin de bu süreçte uzaktan çalışma koşullarına uyum sağlamak zorunda kaldıklarını ve maalesef bazı hak kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Medya çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarının her zaman takipçisi olduklarını belirten Beykoz, yaşanan olumsuzlukları dile getirmek gibi önemli bir misyon edindiklerini ve bu bağlamda sürecin mümkün olduğu kadar sağlıklı işleyebilmesi adına sık sık kamuoyunu bilgilendireceklerinin altını çizdi.

“UZAKTAN ÇALIŞAN MEDYA ÇALIŞANLARINA HARCAMA KALEMLERİNDE DESTEK VERİLMELİ”

Özellikle dijitalleşmenin medya sektöründe uzaktan çalışmayı hızlandıran bir itici faktör olduğunu vurgulayan Beykoz, uzaktan çalışma koşullarına geçilmesiyle birlikte medya çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarından en önemlisinin harcama kalemlerinde olduğunu söyledi. Evlerinde çalışan medya çalışanlarının sektör çalışma prensiplerine bağlı olarak iletişim harcamalarında ciddi seviyelerde ödemeler yaptıklarının altını çizen Beykoz, yüksek internet ve telefon faturalarının çalışan kesim için bu süreçte zorluklar yarattığını ve bu bağlamda işverenlerin bu yükü sırtlanmaları gerektiğini ifade etti.

“MEDYA ÇALIŞANLARI MESAİ KAVRAMINI YİTİRMİŞ DURUMDA”

Açıklamalarının ikinci bölümünde ise Beykoz, basın sektöründeki çalışma koşullarının diğer sektörlerden oldukça farklı olduğunu belirtti. Türkiye’nin dinamik yapısına uyum sağlamak zorunda olan ve toplumun anında haber alması adına mesai kavramı olmaksızın ter döken basın çalışanlarının olduğunu belirten Beykoz, mevcut tablonun ağırlığının yanı sıra uzaktan çalışma koşulları içerisinde sektör çalışanlarının işverenler tarafından çok daha fazla ek mesaiye zorlandıklarını söyledi. Yaşanan bu durum içerisinde medya çalışanlarının mesai kavramını adeta yitirdiklerinin altını çizen Beykoz, özellikle fazla mesai ücretlerinin bile ödenmediğini ifade etti.

Uzaktan çalışma koşullarında medya çalışanlarının yaşadıkları hak kayıplarından öne çıkan noktaların bunlar olduğunu belirten Beykoz, Türkiye’nin dört bir yanından konuyla ilgili şikayet ve beklentileri büyük bir titizlikle takip ettiklerini söyledi. Basın çalışanlarının pandemi koşulları içerisinde tıpkı diğer sektör çalışanları gibi birtakım hak kayıplarına maruz kaldıklarının altını çizen Beykoz, söz konusu hak kayıpları başta olmak üzere çalışma koşullarında iyileşmelerin sağlanması adına birçok girişimlerde bulunduklarını ifade etti.