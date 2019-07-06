Beykoz ve Yüceer yine karşı karşıya

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Genel Meclisi(İGM) Temmuz ayı toplantılarının son oturumu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından başlayan toplantının ana gündem maddelerinin ilkinde İGM Üyesi Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Erhan Beykoz ile İGM Başkanı Yaşar Yüceer arasında tartışma çıktı. Gündem maddesi olan “Mudurnu ilçesi Çevreli köyü hudutlarında tapunun 148 ada, 41, 42, 43 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ila 1/100 ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun” okutulmasının ardından söz alan CHP’li Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz konusu rapor ile ilgili sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.

BEYKOZ, “BURADA BİR ŞEYLER YANLIŞ GİDİYOR!”

Beykoz raporla ilgili konuşmasında, “Bunları bilmeniz gerektiği için anlatma gereği duyuyorum. Şunu samimi olarak söyleyeyim ki burada birçok şey yanlış gidiyor. Bu memleketin turizm kenti mi, eğitim kültür kenti mi, sağlık kenti mi olması gerektiği konusunda zaten yıllarca süren tartışmaların sonunda turizm kenti olması gerektiği kararı alınmasına rağmen biz bir adım yol alamıyoruz. Bu konuyla ilgili haklı gerekçeler, haklı sıkıntılar ortaya sunulurken sevgili arkadaşım Mazhar beyle İmar Müdürümüzü arıyoruz. İmar Müdürümüze soruyoruz, bize diyor ki: ‘Bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı olma şansı yok.’ Arkasından bir gün sonra bir haber alıyoruz: ‘Kardeşim bu iş sıkıntılı.’ Avukatımızı görüyoruz, avukata diyoruz ki: ‘Kardeşim bak bu çok önemli hukuksal bir iş, bunun hukukla ilgili bu memlekete, bu millete, bu meclise bir zararı sıkıntısı olacak mı?’ ‘Abi herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ben yine de bir bakayım’ diyor. Arkadan bir başkaları arıyor ‘aman ha’ diyor. Burada bir şeyler yanlış gidiyor, bu avukatın acil değişmesi lazım. Ne avukatlıktan haberi var ne kanunlardan haberi var ne yapılacak işlerden haberi var. Bu meclisi de zor duruma düşüreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erhan Beykoz konuşmasının devamında ise söz konusu yere gidip gördüklerini ifade ederek, “Dağın tepesinde Çevreli de bir yer yapılıyor. Paranız var, ekonominiz iyi, güçlüsünüz. ‘Buraya kümes yapar mısınız?’ Hiçbir arkadaşım ‘yaparım’ demedi. Bakın ‘Yüzde 50’si hibe olan bir kümes yapar mısınız?’ diyorum. Ya bırakın adam 200 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Affınıza sığınarak söylüyorum burada en büyük duvarı; hani işin içinden, bizlerden, buradaki 22 üyeden daha fazla olması hasebiyle, burada daha çok kanunlarla, mevzuatlarla, yönetmeliklerle iç içe olması gerekçesiyle en büyük duvarı Yaşar hocamız yapmıştır. O da aşıldı” dedi.

YÜCEER, “AİLE İÇİ KONULARIN BURAYLA NE ALAKASI VAR(?)”

Beykoz’un sözlerine Başkan Yüceer, “Erhan Bey yine yanlış konulara giriyorsunuz. Bizim komisyonda görüştüklerimiz, aile içi konuları yani burada konuşmanın, anlattığın şeylerin burayla ne alakası var” dedi.

BEYKOZ, “TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL KAFAMIZI KOYMAMIZ GEREKİYOR”

Yüceer’in çıkışına, “Burası meclis, biz komisyonda görüştüklerimizi birbirimizle paylaşacağız” diyerek karşılık veren Beykoz konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Biz Bolu’yu turizm kenti yapmak istiyorsak yürekli davranmalıyız. Biz Bolu’yu uçurmak, yatırımların gözbebeği yapmak istiyorsak biz Bolu’da taşın altına elimizi değil, kafamızı koymamız gerekiyor. Kafamızı koymamız gerekiyor ki gök kubbede bir hoş sedamız olsun. Yoksa buraya geliriz, okuruz, ‘kabul edenler, etmeyenler olmuş mu, bitmiş mi…’ çıkar gideriz. Bu konuda sizden rica ediyorum; daha yürekli, daha güçlü, daha akılcı, daha cesur davranarak bu memleketi bir yere getirmemiz gerektiğine inanıyorum.”

Beykoz’un konuşmasının ardından Yaşar Yüceer, tepki göstererek meclisin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş yaptığını, sınırsız yetkilerinin olmadığını söyledi. 4 aydır yapılan toplantılarda Beykoz ile Yüceer arasında çıkan tartışmaların odağını Yüceer’in “Yetkimiz yok” dayanağı oluştururken Ağustos ayında tatil olan ve Eylül ayında toplanacak mecliste ne tür bir tartışma yaşanacağı, yetki sorununun aşılıp aşılamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 11:27