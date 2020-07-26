Beykoz’dan Aydın’a cevap

Haber: N. Halid Altundal

Danıştay Onuncu Dairesinin Ayasofya’nın müze vasfını kaldıran kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması için Diyanet İşleri Başkanlığına devri kararını aldı. Tarihi kararın ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı Ayasofya paylaşımında, “Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek! Elhamdülillah...” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Arzu Aydın’ın bu paylaşımına İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanvekili Erhan Beykoz tepki gösterdi. Beykoz Arzu Aydın’a cevaben yaptığı paylaşımda, “Vekilimsi Arzu Aydın, babanın kemikleri sızlıyor!” sözlerine yer verdi.

Beykoz’un paylaşımına Arzu Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) bulunan makamında çektiği video ile cevap verdi. Aydın çektiği videoda Beykoz’a sert sözlerle yüklenirken Aydın’ın eleştirilerine Beykoz’dan cevap geldi.

Sözlerine Bolu kamuoyundan özür dileyerek başlayan Erhan Beykoz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Elbette ki bizler böyle Hacivat Karagöz gibi birbirimize videolar çekerek göndermek yerine ben Sayın Milletvekilimizi bir canlı yayında tartışma programına davet ediyorum. Gelsin, orada tartışalım Bolu’yu, Bolu’nun sorunlarını, yaptıklarını, yapamadıklarını, yapmak isteyip de başaramadıklarını orada birbirimizle karşılıklı olarak ortaya koyalım. Ama şunu bilmesini isterim ki Cumhuriyetin aydınlanmasında emeği olan, devrimin ikinci kuşağı saygıdeğer rahmetli İsmail hocamı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Üstelik cumhuriyet devrimlerinin ilelebet sürmesi için yetiştirdiği aydın gençleri de biliyorum ve biliyoruz. Bilmem anlatabildim mi, Sayın Arzu Aydın? Babanızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. O kadar çok sevilen, o kadar çok özlenen, o kadar düzgün ve o kadar cumhuriyetçi Atatürkçü bir babaydı ki onun elini öpmek bana da nasip oldu. Allah’ım nur içinde yatırsın. Sayın Vekilimin ‘Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek’ Necip Fazılın bir şiirinden alıp Ayasofya’nın ibadete açıldığı günlerde bunu gündeme getirmesi elbette çok ciddi anlamda içimizi acıttı. Her ne kadar ‘cumhuriyet, cumhuriyet sevdalısıyım’ diye söylese de bu ortamda ve şartlar dahilinde yapmış olduğu açıklama çok doğru bir açıklama değildir. Necip Fazıl’ın şiirinde de dediği gibi kelimeleri yazarken sonuçlarına ve çıkacak yorumu anlayamadıysa benim kendisine anlatacak halim yok. İlkokul çocuğunun dahi böylesi bir ortamda böylesi sözlerden neler anlayacağını hepimiz çok net bilmekteyiz. Laf kalabalığıyla, üretmek yerine ağızdan çıkan söze dikkat etmeyen bayan vekilimiz çırpındıkça batıyor. Üstelik Necip Fazıl’ı AK Parti saflarında öğrendikten sonra, çırpındıkça daha çok batmaya devam ediyor.

Bolu’da yaklaşık 200 bin yurttaşın oylarıyla seçilerek meclise giden Sayın Vekilimiz Arzu Aydın’a kamuoyundan özür dileyerek cevap vermek zorunda kaldım. Sayın vekilimizin 83 milyonun sahibi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde cevap verme gereği duymuş olması ve ailesinin onunla gurur duyduğuna; ben de kendisiyle bu memleketin benimde milletvekilim olduğu için ben de kendisiyle gurur duymasam da alkışlıyorum. Elbette gurur duyacaklardır, her bana anne evlatlarıyla gurur duyar. Aile başımızın tacıdır, lakin ortaya koyduğu ve oturduğu koltuğun hakkını verebilmek meziyet işidir. Sayın Aydın iki yıldır mecliste olmasına rağmen Bolu’ya çakmış olduğu hiçbir çivi yoktur. En basit örnekleriyle Abant elden giderken kendisinin dahi haberi olmamıştır. Abant’ın içindeki işletmeler İl Özel İdaresinden alındığında haberdar dahi olamamıştır. Milyonlarca liralık yatırımla yüzde 40’ı bitirilmiş ve çürümeye terk edilmiş gözümüzün önünde spor kompleksi çürürken cek’lerle, cak’larla, hikayelerle bu milleti oyalamaktadır. Yüzde 84’ü bitirilen Tekke Barajı yeniden ihaleye çıkmadığı halde ve Bolu’nun, Dörtdivan’ın, Yeniçağa’nın, Gerede’nin hem su ihtiyacı hem ovanın sulanması adına bir yılı çalınırken bir tek kelime edememesi, harekete geçememesi onun basiretsizliğini gösterir. Pandemi döneminde de kendisini sadece haberlerde, ziyaretlerde ve birtakım yerlerde gördük. Bolu halkının içinde olabilmek, Bolu halkıyla bütünleşebilmek, Bolu halkının dertlerini ve yaralarını sarabilmek için en önemli zamanda, vekilimize ihtiyacımız olduğu zaman, vekilimizi bir türlü göremedik.

Benim ondan sadece ricam şu; öngöremediği büyük laflar etmesin. Düzeltmeye çalıştıkça da altında eziliyoruz. Bir devrimin bir devrim tarafından devrilecek sözünün ne anlama geldiğini kendisini otursun düşünsün. Lütfen Bolu için çalışsın.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 09:47