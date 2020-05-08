Beykoz’dan Yarenler’e teşekkür

Haber: N. Halid Altundal

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi yardımında bulunan ve ‘Bu bayram ayakkabılar bizde’ diyerek çocukların yüzünü güldüren Yarenler taraftar grubuna İl Genel Meclisi üyesi Erhan Beykoz teşekkür ziyaretinde bulundu. CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Yarenler taraftar grubu lideri Ahmet Kırcalı’yı ziyaret ederek yaptıkları örnek ve anlamlı yardımlardan ötürü teşekkür ederek çiçek verdi. Beykoz’a 31 Mart 2019 seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi adayı olan Nurettin Güler de eşlik etti.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Erhan Beykoz, “Aslan yürekli Yarenler’in, sessiz yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Nurettin Güler ile birlikte toplumdaki duyarlılıklarına kayıtsız kalamadık. İnsanlık için yaptıkları yardımlar ve çocukları sevindirmeleri karşılığında çiçekle gittik. Zor günlerden geçtiğimiz bu mübarek Ramazan ayında biz de çorbada tuzumuz olsun diyerek katkı sağladık. Yarenler’e herkese örnek olması gereken hassasiyetleri için minnettarız” diye konuştu.