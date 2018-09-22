Haber: Kasım ŞAHİN

31 Mart 2019 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatında Cahit Çıngı’nın ardından CHP Belediye Meclis üyesi Erhan Beykoz da, resmen açıkladı. Beykoz’un aday adaylığı açıklamasına, kalabalık bir partili grubun yanısıra geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren ve bir süredir evinde tedavi gören CHP’nin duayen isimlerinden Yener Bandakçıoğlu’nun da katılması, büyük sevinç yarattı.

TEŞKİLATI UNUTMADI

Bolu Belediye Başkanlığı için Aday Adaylığı açıklamasına CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz şu sözleriyle başladı: “İl Başkanım, değerli vekilim, İlçe Başkanım, kıymetli Kadın Kolları Başkanım ve CHP Kadın Kollarının değerli hanımefendileri, geleceğin teminatı Gençlik Kollarımız ve Gençlik Kolları Başkanım, CHP’ye kendisini tüm varlığıyla adamış ve her kademe de görev yapmış yürekli yol arkadaşlarım, cennet Bolumun başımın tacı güzel insanları, saygıdeğer emekçi basın mensubu arkadaşlarım, şu an bedenen burada olmayı çok isteyip aramıza katılamayan ama yüreği ve duaları benimle olduğunu bildiğim partili partisiz tüm dostlarım, sizleri en içten duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

HAKKA HİZMET HALKA HİZMETTİR

Kalabalık bir partili grubun ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında Beykoz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ben Erhan Beykoz aidiyet duygusuyla, siyaset ve demokrasi meydanlarında gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisinin Gençlik Kollarından Meclis Üyeliğine kadar olan her basamağında heyecanla, şevkle, aşkla görev yaptım ve halen yapmaktayım. Şu an ise bir Bolu sevdalısı olarak, aşktan büyük bir arzuya dönüşen ‘Hakka hizmet Halka hizmet’ misyonumla Bolu belediye başkanlığına giden yoldaki ilk ve en önemli adımımı atmak, CHP Belediye Başkan Aday Adayı olduğumu, sizlere duyurmak için karşınızdayım.

BELEDİYE MECLİSİNDE BOLU İÇİN 400 ÖNERGE VERDİ

Yüreği vatan, yüreği Bolu aşkıyla dolu olarak 1987 Yılından bu yana içinde bulunduğum siyasi geçmişimin birikimlerini halkımızın menfaatlerine dönüştürmek istiyorum. 10 yıldır CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi olarak hizmet veriyorum. Bu görevim nedeniyle ilimizin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını çok iyi biliyorum. Kaldı ki bu süre zarfında sözlü olarak yaklaşık 400 önerge vererek Bolu’da ki eksikleri, yanlışları ve yapılması gerekenleri sizlerin sesi olarak dile getirdim. Belediye Meclisinde Bolu’nun yarınları adına doğru olan her yatırımı desteklerken, yanlış olanlar konusunda en sert muhalefeti yaparak uyarılarda bulundum. Buradaki kavgam yaşadığım memleketim için çocuklarımızın geleceği içindi.

NİCE AYDINLIK YARINLARA VARMISINIZ?

Felsefem, ‘Hak için, halkla birlikte’ nice aydınlık yarınlara var mısınız? Halkın gerçek sahibi olduğu belediyemizde kapıların kapanmadığı, yatırımların ve harcamaların ortak akılla yapıldığı, halkın verdiği vergilerin hesabını soracağı, tüketen değil üreten bir belediye modeli oluşturmak, seçmenin 5 yılda bir değil istediği her an görüşlerini paylaşabileceği bir demokratik ortam oluşturmak için aday oldum!

SÖZDE DEĞİL ÖZDE ADALET

Bolu Belediyesinin şirketinden derneğine öz kaynaklarının nerelerde ve nasıl kullanıldığının isteyen kişinin istediği an ulaşabileceği şeffaflıkla görebileceği yeni bir demokrasi anlayışını hakim kılmak için aday oldum. Ötekileştirmeden, kızgınlıkların intikama dönüşmediği, birilerinin işlerini anında görürken, birilerinin aylarca bekletildiği haksızlıkları önlemek sözde değil özde adaleti yeniden tesis etmek için aday oldum.

BÖLGENİN EN PAHALI SUYU İÇMEK VİCDANIMI ACITIYOR

Sizlerin ödedikleri vergilerin hoyratça kullanılmasını önlemek için aday olduğumun altını önemle çizmek isterim. Belediyemizde israfı bitirip, israf edilecek paranın vatandaşlara hizmet olarak dönmesini sağlamak için adayım.

Yüzlerce göleti ile su cenneti olan Bolunun, bölgenin en pahalı suyunu içmesi vicdanımı acıtıyor. Bu konuda onlarca önerge vermeme ve zaman içerisinde tüm muhalefetime rağmen sonuç alamamaktan üzüntülüyüm. Allah nasip ederde hizmet fırsatı bulursan Türkiye’nin en pahalı suyunu içen Bolu’da ucuz suyu içirmek için buradayım.

BELEDİYENİN HİÇ BİR KAPISI KAPALI OLMAYACAK

Size söz veriyorum ki, belediyenin hiçbir kapısı kapalı kalmayacak. Hukukun üstünlüğü ve insan olmanın onuru ilkem olacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımız Cennet Bolu’da gönül rahatlığı içinde yaşayacaklar. Tüketen değil, üreten belediye olacağız. İsrafı baş düşmanımız ilan edeceğiz. Yapılacak tüm yatırımlar halkın onayı alınarak yapılacak. Bolu Belediyesinde Sosyal belediyecilikte çığır açacağız.

BOLU TURİZİMİN GÖZ BEBEĞİ OLACAK

Gençlerimizin düşünceleri, ufukları, istekleri ve eksikleri önceliğimiz olacak. Bize emanet edilen üniversiteli gençlerimiz huzur içinde mutlu ve özleyecekleri Bolu’nun turizm elçileri olarak ilimizden ayrılacaklar. Doğasıyla, yeşiliyle, 4 mevsimin doya doya yaşandığı Bolu’nun turizmin göz bebeği olması dünya markası haline gelmesi yerli yabancı turistin ilk tercih yer olması için çalışacağız. Talan etmeden, yıkmadan, kesmeden, doğanın dokusuyla oynamadan bunu gerçekleştirebiliriz. İnanarak çalışarak başaramayacağımız hiçbir şey yok.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN KOLLARI SIVADIM

Amatör sporundan Boluspor’a ve kış sporlarına, salon sporundan bireysel sporlara, sağlıklı yaşam için bisiklet sporlarından yürüme yollarına her alanda sosyal belediye olmanın gururu olacağız. Gece gündüz belediyede Bolulular için cansiperane olarak çalışan ve hizmet veren belediye çalışanlarına buradan selam gönderiyorum. Yarınların daha aydınlık, yarınların daha mutlu, yarınların daha huzur dolu olduğu, ‘yaşanabilir bir Bolu’ için kollarımızı hep birlikte sıvayarak çalışmak için aday oldum!

DEMOKRASİ BAYRAĞINI BELEDİYE BİNASINA DİKMEYE HAZIRMISINIZ?

Başkanımız Kazım Karsu’yla, Vekilimiz Tanju Özcan’la, Ersan Türkoğlu’yla, Cahit Çıngı’yla, Necdet Gören, Yüksel Ceylan, ömrünü ülkeye adayan il ve ilçe başkanlarımızla, kadınlarımız, bizim kadınlarımızla, gençlerimiz emanetleri üzerinde oturduğumuz gençlerimizle, yüreği Bolu için atan tüm yaşayanlarıyla, sevgiyle, saygıyla, özveriyle, uyumadan, yemeden, içmeden bir seferberlik başlatarak, hukukun üstünlüğünü ve adalet için, Demokrasinin bayrağını 2019 Martında belediyeye dikmeye hazır mısınız? Yolunuz, yolumuz açık olsun. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi saygılarımı sunuyorum.”

Beykoz’un konuşması sık sık alkışlarla kesilirken, açıklamasını sona erdiren Erhan Beykoz dakikalarca ayakta alkışlandı. Beykoz, ayrıca aday adaylığını açıklamak için düzenlediği basın toplantısına hasta olmasına rağmen katılan CHP’nin duayen isimi Yener Bandakçıoğlu’na da teşekkürlerini sundu. Beykoz konuşmasının sonunda güzel bir dostluk örneği göstererek, geçtiğimiz hafta aday adaylığını açıklayan Cahit Çıngı’yı kürsüye davet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.