BEYNİNİZ KAÇ ÇEKİRDEKLİ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Benim film izlemeyi sevdiğimi herhalde bu yazıları takip eden herkes biliyordur. En sevdiğim film türleri komedi, bilim kurgu ve aksiyon filmleridir. Geçtiğimiz Pazar akşamı televizyonda ismi yanlış hatırlamıyorsam Benim Ölüm günüm diye bir filme denk geldim ve büyük bir keyifle izlemeye başladım. Çünkü filmin konusu tam bana göreydi.

Bir kız var hayatı düzgün değil etrafındakilere yüksekten bakıyor. Sonra bir gün bu kız biri tarafından öldürülüyor. Ancak öldükten sonra hep o günün sabahında uyanıyor. Aynı günü bir daha yaşıyor akşam olunca hep öldürülüyor. Tabi kız bunu fark edince bu niye böyle oluyor beni kim öldürüyor kime kötülük yaptım diye düşünüyor. Bir liste yapıyor o kişileri takip ediyor. Bakıyor ki listesindeki hiç kimse onu öldüren kişi değil. Tabi bu arada her aksam öldürülüp her gün aynı yerde uyanıp aynı günü yaşıyor. Kimseyi de bu yaşadıklarına inandıramıyor

O arada karşısına bir delikanlı çıkıyor. Önceleri delikanlıyı umursamıyor. Ancak o delikanlı kızı dinliyor ve ona inanıyor. Birlikte katili bulmak için araştırma yapıyorlar ve katili buluyorlar. Tabi katili bulunca etkisiz hale getiriyorlar böylece kızı öldüremiyor ve kız 19 defa öldürüldükten ve 19 defa aynı günü yaşadıktan sonra problem çözülüyor. Yani yaşamına devam ediyor

Evet, anlatınca “birçoğunuz Onur böyle film olur mu? İnsan 19 defa ölüp aynı günü yaşar mı diyecek.” nerden biliyorsunuz belki de yaşar. Hiç öyle gülmeyin. Esas benim bu filmi izledikten sonra aklıma acaba benim etrafımda ki insanlar böyle bir şey anlatsam kaç insan bana inanır? Sorusu takıldı. Çünkü Türkiye’de böyle bir şeye kimi inandıracaksınız. Ben öldüm tekrar uyandım deyin bakalım size ne diyecek? Her halde yardım edeceğine sizi dinleyeceğine direk ambulans çağırıp sizi akıl hastanesine yollarlar.

Evet, farkındayım çok uç bir örnek verdim. Ancak bir düşünelim bizim ülkemizde insanların davranışları böyle değil midir? Bize farklı gelen olaylara ve insanlara genellikle dinlemeye anlamaya çalışacağımıza onlara hemen çeşitli yakıştırmalar yapıp onları ciddiye bile almayız ve bence bu durumdan en çok çocuklar ve engellenen insanlar etkilenir.

Örneğin: küçük bir çocuk heyecanla babasına ya da annesine bir şeyler anlatmaya çabalar. Ancak genellikle anlattığı şeyler küçük diye dikkate alınmaz. Gülüp geçilir. Tabi bunu hisseden çocuk bir daha o anne ve babayla bir şey paylaşır mı? Bunun daha beteri ile engellenenler hayatları boyunca uğraşırlar. Çünkü onlar farklı görünüyor ve farklı olaylara farklı tepkiler veriyorlardır. Bu yüzden çoğu kişi tarafından ciddiye alınmazlar ve çoğu engellenen bu yüzden içine kapalı yaşamayı tercih eder.

Evet, biliyorum biz UFO gördüm diye onu taşla kovalamaya çalışan bir toplumuz. Çünkü UFO bizim bilmediğimiz farklı bir cisimdir. Böyle bir şey görünce hemen savunma yapmalıyızdır. Bir durup bunlar buraya kadar gelmiş ne diyorlar bakalım diye düşünmeyiz “At kafasına taşı gitsin.” Böyle anlatınca yüzlerde hafif bir gülümseme oldu ama anlatmaya çalıştığım şeyi sanırım daha iyi anladınız.

Bakın arkadaşlar son yıllarda bilgisayarlar gibi insanların beyni de 4-5 çekirdekli işlemci gibi çalışmaya başladı. Yâda böyle çalışmaya mecbur bırakıldı. Akşam eve geldiğinizde kendinize bir bakın. Bir elinizde televizyon kumandası, bir elinizde cep telefonunuz ve bilgisayarınız. Kulağınızda da evde sohbet ettiğiniz kişilerin sesleri. Hepsine birden yetişmeye çalışıyorsunuz ama unutmayın bilim insanları insan beynini çalışmasını tek çekirdekli bir işlemciye benzetiyor. Yani fazla program çalıştırdığınızda mutlaka programlardan bir kaçını ihmal edersiniz genellikle de ihmal ettiğiniz en sevdikleriniz olur.

Bu yüzden ne olur sevdiklerinizle sohbet etmeyi onları gözlerinin içine bakarak dinlemeyi vakit ayırmayı onlara güvenmeyi sen benim için değerlisin kelimesini hissettirmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın eğer biz bunları yapıp farklı düşüncelere ve farklı görüntülere açık olursak inanın bana bu dünya her canlı için daha mutlu bir yer haline gelir…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…