BEYNİNİZDEKİ KODLARI GÜNCELLEYİN !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Algılama insan hayatında olmazsa olmaz bir şeydir hatta bence insanın en büyük özelliğidir. Olayları sorunları doğru algılarsanız en zor işleri yapar problem ne olursa olsun üstesinden bir şekilde gelirsiniz. İşte bunun için günümüzde algı yönetimi, algıda seçicilik gibi eğitimler vardır. Bu eğitimleri genellikle insanları yönetmeye talip olan kişiler tarafından bilinir ve kullanılır. Ancak bence bütün insanların öğrenmesi gereken şeylerdir. Çünkü çoğu zaman insan beyni ezberlediği şeylere dayanarak olayları algılar ve değerlendirmeye çalışır. Buda kimi zaman beynimizin bizi yanıltmasına olayları yanlış algılamamıza yol acar.

Düşünün sokakta önünüzde saçı uzun biri yürüyor size onu kişi göstererek “Bak ne güzel kız“ desem bir anda algınızı önünüzde yürüyen kişiye yöneltirim. İşin ilginci önünüzdeki kişiyi sadece saçı uzun olduğu ve ben “ ne güzel kız “ dediğim için bakarsınız. O anda sorgulamak aklınızdan geçmez. Çünkü beynimize kızların sacı uzun olur Diye kodlanmıştır. Hâlbuki erkeklerde sacını uzatabilir. Önünüzde yürüyen sacı uzun bir erkekte olabilir. Gülmeyin işte algı yönetimi böyle bir şeydir.

Biliyorum yine uç bir örnek oldu. Ancak algıyı herkesin anlaya bileceği bir şekilde anlatmak istedim. Tabi ki bu konuyu size anlatmamın bir sebebi de gecen hafta sosyal medyada bir ablamın yaptığı bir şeydi aslında o çok eğlenmiş ve bence insanların algısını ölçecek bir çeşit sosyal deney yapmış. Bence çeşitli mecralarda denedim ve aynı tepkiler bana da geldi izin verirseniz yaptığımız şeyi anlatmak istiyorum.

İnternette çeşitli paylaşım platformlarına hiçbir görsel olmadan “ kolu, bacağı olmayan, felçli, görmeyen, duymayan zihinsel engelli bireylerle karşılaşırsanız onlara ne dersiniz ?” sorusunu sordum. Çoğu insan geçmiş olsun derim cevabını aldım. Hâlbuki sorduğum soruda bahsettiklerim geçecek şeyler mi? bir düşünün bakalım. Peki, böyle birilerini görünce, ya da duyunca niye geçmiş olsun diyoruz, durduk yere niye hem onların hem de kendimizin moralini bozuyoruz? Tabi ki beynimize kodlanan bilgilere göre bu insanları hasta kategorisinde algıladığımız için yani yanlış algı yüzünden merhaba ile söze başlamak aklımıza gelmiyor.

Sadece bu kadarda değil! Beynimize nasıl bilgiler kodlandıysa yine hiçbir görsel kullanmadan “Tekerlekli sandalye milli tenisçilerimiz Zagrep’te şampiyon oldu” diyoruz buna da geçmiş olsun diye yorumlar gediyor. Yani adamlar başarmış şampiyon olmuş onları kutlayacağınıza şampiyon olduğunuz için geçmiş olsun diyen insanlarda oluyor. Öyle saçma şey olur mu? demeyin denedik oluyor. Hatta sadece bende denemedim. dedim ya sevdiğim bir ablamla yani sevgili Tülin Erol ile birlikte denedik.

Peki, Şampiyon olan tekerlekli sandalye kullanıcısı arkadaşlarımızın haberine niye geçmiş olsun deniyor diye düşündüğümüzde “ oradaki Tekerlekli sandalye cümlesini görürüz. Bunu hızlı okuyan biri sadece Tekerlekli sandalye kelimesini algılar. Bu kelimenin de beynimizdeki karşılığı Hasta kelimesidir. Yani beynimize böyle kodlanmıştır.”

Bakın arkadaşlar bütün bu anlattıklarım aslında bize birazcık toplumdaki algıyı ve beynimizde yanlış kodladığımız bilgilerin hatalı olduğunu gösteriyor. Bizim beynimizdeki bu kodları değiştirmemiz gerek. Yani beynimizde Tekerlekli sandalyenin karşılığı Hasta olmamalı. Dünyada Engelli değil Engellenenler olduğunu ve önlerine çıkan engelleri aslında bizim bir şekil koyduğumuzu unutmamalıyız

Eğer biz beynimizdeki kodları güncel bilgilerle değiştire bilirsek emin olun dünyayı daha güzel algılar daha güzel bir dünya da yaşayan daha mutlu insanlarla yaşayabiliriz. En önemlisi de algımızın kontrolü bizde olursa yani yaşadığımız olayları doğru algılarsak kolay kolay kimse bizi kandıramayacak kararlarımıza etki edemeyecektir...

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…