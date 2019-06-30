Beyoğlu Köfte açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Beyoğlu Köfte Bolu Şubesi, geçtiğimiz Cuma günü ilimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Cadde AVM’nin 3. katında hizmete girdi. Bolu Belediye Meclis Üyesi Hasan Hakan Alpaslan’ın sahibi olduğu Beyoğlu Köfte’nin açılışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ile İsa Özcan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz’un yanı sıra İYİ Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer ve iş adamları ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca birçok siyasi ve işadamı ise çiçek göndererek Alpaslan’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Tanju Özcan iş yerinin Bolu’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Beyoğlu Köfte kurdele kesimiyle birlikte resmen Bolu halkının hizmetine girdi. Açılışın ardından katılanlara köfte ikramında bulunuldu. Hasan Hakan Alpaslan açılış ile ilgili yaptığı açıklamada, açılışa katılan ve çiçek göndererek tebrik eden siyasiler, iş adamları, STK başkanları ile vatandaşlara teşekkür etti.