Beypiliç Boluspor Narven’de stres attı

Haber: BMA

Beypiliç Boluspor Profesyonel Futbol Takımı, Narven Termal Kasaba'da düzenlenen 'Survive' etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Narven’de düzenlenen etkinlikte Beypiliç Boluspor futbolcuları ve teknik ekip Pançeta Et Restoran’da öğlen yemeği yedi. Yemeğin ardından M3 Works Organizasyon Şirketi önderliğinde Narven Macera Parkı’nda hazırlanan birbirinden zor 6 parkurda oynanan oyunlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Parkurları başarı ile tamamlayan Beypiliç Boluspor Profesyonel Futbol Takımı, etkinliğin sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.