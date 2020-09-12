Beypiliç Boluspor Puansız Başladı…

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor sezona kötü başladı. Sezonun ilk maçında Keçiörengücü’nü konuk eden kırmızı-beyazlılar vasat oynadığı maçı 1-0 kaybederek sezona puansız başladı.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: M.Kürşad Filiz, Selahattin Altay, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Fethi, Burak Asan (66.dk.Gökhan), Melih (66.dk.Oğuzhan), Bekir, Poepon (46.dk.Merthan), Marlinho (46.dk.Mihajlovic), Mutlu (81.dk.Muhammet Arslantaş), Muhammet Bayır, Ali, Mustafa

Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Fatih, Samet, Soner, Süleyman, Dialiba (88.dk.Alabi), Uğur, Burak (74.dk.Oğuzhan), Cem (88.dk.Barış Alper), Kone (66.dk.M.Tahir)

Gol: 56.dk.Cem (A.Keçiörengücü)

Sarı Kart: 72.dk.Ali (B.Boluspor)

Maçtan Dakikalar

13.dakika: Melih sağ kanattan cezasahasına girdi, içeri çevirdi, kaleci Metin son anda kırmızı-beyazlı oyunculardan önce topu çeldi.

20.dakika: Savunmanın hatası sonrası Soner şutunu attı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

45.dakika: Uğur önünde kalan topa çok sert vurdu, top Mosquera’dan döndü ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

53.dakika: Merthan yükseldi, Fatih’in ters vuruşunda top direğin dibinden kornere gitti.

56.dakika (GOL): Dialiba kale alanına yerden gönderdi, ön direkte topla buluşan Cem takımını öne geçirdi: 0-1.

58.dakika: Dialiba bomboş durumda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Mosquera 2.gol izin vermedi.

72.dakika: Sol taraftan Muhammed Bayır’ın ortasını savunma sektirdi, boşta kalan topa vuran Mutlu oldu. Savunma tehlikeyi son anda önledi.

85.dakika: Mihajlovic’in ortasında top Merthan’ın uzağında kalınca Boluspor golden oldu.

90.dakika: Mustafa Tahir’in vuruşunu Mosquera muhteşem bir refleksle çıkardı. Aynı dakikada Merthan’ın güzel vuruşunu Metin aynı güzellikte kurtardı. Bu bölümde Mosquera bir net pozisyonu daha çıkardı. Boluspor iyi oynamadığı maçta gol bulamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 18:36