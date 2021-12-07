Beypiliç çalışanlarına müjde!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kanatlı sektörünün iddialı firmalarından biri olan Beypiliç A.Ş. çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Şirketin Genel Müdürü Dr. Sait Koca yaptığı açıklamada sürekli gelen zamlar sonrası çalışanlarının sıkıntılarının farkında olduğunu dile getirerek çalışanlarına prim müjdesini verdi. Genel Müdür Dr. Sait Koca özverili çalışmalarından dolayı çalışanlarına teşekkür ederek, “Son zamanlarda fiyat artışları nedeniyle yaşadığınız sıkıntıları görüyoruz. Yılbaşında uygulanacak yeni asgari ücret ile bu sıkıntılarınızın büyük ölçüde giderilmesini umuyoruz. Yeni asgari ücret uygulamasına kadar sıkıntılarınızı bir nebze olsa katkıda bulunabilmek istiyoruz. Bu amaçla Kasım ve Aralık aylarında brüt en az 450 lira, en çok 900 lira olmak üzere prim ödemesi yapılacaktır. Yeni çalışmaya başlayanlara 450 lira prim ödemesi yapılırken, bu ödeme çalıştığı her yıl için 30 lira ilave hesabıyla 900 liraya kadar çıkacaktır. Özverili çalışmalarınız için teşekkür eder, başarılar dilerim” diye konuştu.