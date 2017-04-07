Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye’nin en önde gelen entegre tavukçuluk şirketleri arasında yerini alan ve Bolu’ya hem katma değer hem de istihdam açısından büyük gelir sağlayan Beypiliç, yeni yatırımlara göz kırptı. Beyaz et sektöründe lider konumunda bulunan Beypiliç Yönetim Kurulu Başkanı Sait Koca, kanatlı sektöründe büyük yatırımlar yapmak için kolları sıvadı. Beypiliç’in D100 kenarında bulunan kesimhane ve üretim tesislerinde önümüzdeki günlerde hem hindi hem de Pekin ördeği yetiştiriciliği ile kesim işine gireceği buna paralel olarak da yumurta üretimine de girip piyasada söz sahibi olmaya çalışacak. Bu yatırımlar sayesinde ilimizde büyük bir istihdam da yaratılmış olacak.

Koca’nın bu projeyi önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği ve bu yönde çalışmaları başlattığı öğrenildi. Pekin ördeği ve hindi üretiminin yanı sıra yumurta üretiminin de piyasaları çok yönde etkileyecek gibi.