Beypiliç’de işçiler zehirlendi

Bolu'da faaliyet gösteren Türkiye’nin ve Bolu’nun önde gelen tavuk entegre tesislerinden biri olan Beypiliç işletmesinde çalışan 27 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemekten dolayı zehirlendi.

Beypiliç’de işçiler zehirlendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Beypiliç tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle kent merkezindeki hastanelere gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde işçilerin zehirlendiği belirlendi. İşçiler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikada bulunan yemeklerden ve içme sularından numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder