Beypiliç’e teşekkür belgesi!

Haber: Uğur Balaban

2021 yılında Bolu’nun enleri arasına giren Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlanma Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye teşekkür belgesi verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bolu’da yapılan incelemeler sonucunda Beypiliç’in, en yüksek prim ödeyen, en çok sigortalı çalıştıran, en çok kadın ve engelli istihdamı sağlayan şirket olduğu belirlendi.

CEVDET CEYLAN TEŞEKKÜR BEYPİLİÇ’E BELGESİ VERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan tarafından verilen teşekkür belgesinde, “Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretimine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.