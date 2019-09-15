Beypiliç’ten coşkulu şenlik

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Personel Şenliği ve Sünnet Şöleni her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ile kutlandı. At Yaylasında düzenlenen etkinliğe Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, Beypiliç Yöneticileri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile binlerce kişinin yanı sıra siyasiler ve STK temsilcileri de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Beypiliç personelleri aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Şenlikte sünnet edilen Beypiliç personelinin oğullarına hediyeleri Tanju Özcan ve Sait Koca tarafından takdim edildi.

Tanju Özcan burada yaptığı konuşmada, Bolu ekonomisine büyük bir katılımda bulunan Beypiliç'e sosyal duyarlılığından dolayı ve başta Genel Müdür Dr. Sait Koca ya teşekkür etti.

Koca ise; bu tür etkinliklere gelecek yıllarda artırarak devam edeceklerini ve hep personeli ile birlikte olacağını belirtti.

At Yaylasını dolduran on binlerce kişi düzenlenen etkinlikler ve Ramazan Çelik konseri ile doyasıya eğlendi. Onlarca noktada misafirler için hazırlanan stantlarda yemekler ikram edildi. Çocuklar için oluşturulan eğlence alanları yanında geleneksel sokak satıcıları konsepti ile dondurma ve pamuk şeker de ikram edildi.