Beypiliç’ten evde kal mesajı

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren beyaz et sektörünün öncülerinden Beypiliç hazırladıkları bir video ile ‘Evde kal Türkiye’ mesajı verdi. Hijyenik ve biyogüvenlik tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılarak üretimin devam ettiği belirtilen mesajda şu ifadelere yer verildi: “Üretimimizin her aşamasında uyguladığımı hijyenik ve biyogüvenlik tedbirlerimizi, global bir salgına dönüşen koronavirüse karşı en üst seviyeye çıkardığımızı, canlı hayvan üretiminden son ürünün hazırlanmasına denk gerekli tüm yasal yönetmelikleri titizlikle uyguladığımızı, bu süreçte siz değerli tüketicilerimiz kadar çalışanlarımızın da sağlıklarını korumak adına hijyen uygulamaları ve önlemler aldığımızı, yetkili kurumlarca belirlenmiş tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak, bugün ve gelecekte üretimimizi aynı titizlik ve kararlılıkla devam ettireceğimizi bilgilerinize sunarız. Evde Kal Türkiye, merak etme birileri var.”