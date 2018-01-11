Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve 2017 yılındaki haber fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ile gazeteciler katıldı.

“BOLU İÇİN YARARLI İŞLER ÜRETEN GAZETECİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Highway Outlet Alışveriş Merkezi resim galerisinde yer alan serginin açılışı öncesinde konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, gazetecilerin toplum adına önemli işler yaptığına vurgu yaparak şöyle konuştu: “Öncelikle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. İlimizdeki basın mensuplarının 2017 yılındaki çalışmalarını sergilediği bu serginin hayırlı olmasını diliyorum. Basınımız bizim açımızdan çok önemli. Çünkü vatandaşın gündemini, sorunlarını takip etme anlamında kendilerinden son derece yararlı bir şekilde istifade ediyoruz. Bu çerçevede de vatandaşımızın sorunlarına çözüm getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bolu için yararlı işler üreten tarafsız ve doğru gazetecilik adına çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum.” Yapılan konuşmanın ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile serginin açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi. Serginin gezilmesinin ardından ise pasta kesildi.