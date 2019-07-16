BGC’den muhteşem sergi

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan sergide, 15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde yapılan demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar Kent Meydanı'nda izlenime sunuldu. Sergide, Gazetemiz muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yanı sıra Bolu'da görev yapan gazetecilerin objektifine yansıyan 30 fotoğraf yer alıyor. Serginin açılışı Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ile daire müdürleri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, anlamlı bir sergi hazırlandığını belirterek, "biz demokrasiye, ahlaka ve hukuka yapılan her türlü müdahaleye karşı bir zihniyet taşıyoruz. Darbe demek demokrasiye insan hak ve hukukuna kara bir leke vurmak demektir. Demokrasiye insanlık onuruna sahip çıkan tüm vatandaşlarımı kutluyorum" Şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 11:09