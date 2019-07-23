BGC’den Rasim Özdemir’e ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Bolu’da uzun yıllardır basın sektörü içerisinde başarılı ve özverili çalışmalar yürüten ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Basın Sözcülüğü görevi verilen Rasim Özdemir’e, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

“HEM BİZİ HEM BOLU’YU HER ALANDA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR”

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Rasim Özdemir’in göreve getirildiği için Bolu Basını olarak gurur duyduklarını belirtti. Rasim Özdemir’e önemli bir görev verdiği için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da teşekkür eden BGC Başkanı Velioğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Bugün çok farklı bir ziyaretteyiz. Yıllardır meslektaşımız, kimilerinin meslek büyüğü Rasim Özdemir’in Bolu Belediyesi’ne Başkan Yardımcısı ve Basın sözcülüğü gibi önemli bir göreve getirilmesi sonrasında, biraz geç olsa da ziyaret ettik. Biz, bugün gururluyuz, basın camiası ve gazeteciler adına umutluyuz. Öncelikle Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a hem meslektaşımıza böyle önemli ve kritik bir görev verdiği için, hem iyi hizmetler yapacağına inandığı için teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında Rasim kardeşimizin çok güzel işler yapacağından hiç şüphemiz yok. Hem bizi hem Bolu’yu her alanda en iyi şekilde temsil edecektir.”

“BİZİ ELEŞTİRİN Kİ BİZ DOĞRUYU BULALIM, YANLIŞA YÖNELMEYELİM”

BGC Başkanı Velioğlu’nun ardından konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü Rasim Özdemir ise konuşmasında basının en önemli görevinin vatandaşın sorunlarını yetkili mercilere iletmek olduğunu vurguladı. Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir konuşmasının devamında ise Bolu’da 20 yıldır gazetecilik yaptığını belirterek, “Hem benim hem Tanju Özcan’ın oturduğu makamda Necdet Gören, Yüksel Ceylan, Alaaddin Yılmaz dönemini gördük. Gazeteciler şehre yön veren insanlardır diye her zaman söylerim. Yaptığım televizyon programlarında da söylemişimdir çünkü hem halkla iç içedir hem de bürokrasi ile birliktedir. Gazeteciler her iki tarafı da bilirler. Aslında biz sorunların yetkililere ulaşılması için en iyi mecrayız. Basının en önemli görevlerinden bir tanesi budur. Vatandaşın sorunlarını yetkili mercilere iletmektir. Ben Bolu’da bu görevi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bolu’daki basının diğer illere göre hatta ulusal medyaya göre daha tarafsız ve daha vatandaşa dönük yayınlar yaptığını görebiliyorum. Ben masanın diğer tarafında sizin yanınızda eleştiren tarafındaydım. Ama şimdi masanın bu tarafında geçtim. Masanın öbür tarafında görüyorum ki; sosyal medyada ve sizin yazdığınız yazılarda başarılı olduğuma inanıyorum ki masanın bu tarafına geçtim. Sizler de çok büyük destek verdiniz. Şimdi masanın bu tarafındayım, beni eleştirecek taraftayım. Basından ve sizlerden şunu istiyorum; ‘Bizi Eleştirin.’ Siz bizi eleştirin ki biz doğruyu bulalım, yanlışa yönelmeyelim. Bundan önce olanlar gibi biz olmayalım istiyoruz” dedi.

“BU İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE BAŞARMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

“İnşallah çıktığımız bu yolda hep birlikte başaracağız” diyen Başkan Yardımcısı Özdemir konuşmasının sonunda ise, “Gazeteci arkadaşlarımla birlikte bu işi en iyi şekilde başarmaya çalışacağız. Görevim sonrası da alnım ak bir şekilde çıkarım diye düşünüyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu zamana kadar verdiğiniz gibi bundan sonra da inşallah bu desteği esirgemezsiniz. Bu şehir bizim. Biz bu şehri yaşıyoruz. Herkes gelip geçiyor ama gazeteciler gelip geçmiyor. Gazetecilerin oturduğu koltuk diğer bütün koltuklardan daha önemli. Ben eninde sonunda bu koltuktan kalkıp sizlerle o koltukta oturacağım. Çünkü benim mesleğim var. Gücümü de bu meslekten alıyorum. Tek üzüldüğüm 15 yıldır gururla taşıdığım sarı basın kartıma bir müddet bırakmak zorunda kalacağım. Ama inşallah bu görevi de başarılı bir şekilde tamamladığım zaman tekrardan o sarı basın kartına sahip olacağım. Destekleriniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.