BGC’den tepki: “Bu şahıs haddini fazlasıyla aşmaktadır"

Haber: N. Halid Altundal

Son zamanlarda Kamuran Alagözoğlu isimli şahsın Bolu Belediyesi ve Başkan Tanju Özcan’ı hedef alan haberlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Rezil haberlerine geçtiğimiz gün Başkan Özcan’ın eşini de katarak devam eden Alagözoğlu’na Bolu Gazeteciler Cemiyeti(BGC) yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi.

“AHLAKSIZCA YIPRATMAYA ÇALIŞMAKTADIR”

BGC Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “Son zamanlarda ilimizde Kamuran Alagözoğlu isimli şahsın kendine ait bolununsesi.com adlı internet sitesinde yapmış olduğu haberler ve meslektaşlarımıza karşı yönelttiği ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bahsedilen haber sitesi Bolu basınına yalaka ve besleme gibi ahlaksızca ifadeler kullanmakta, aylarca dikkate almadığımız bu şahıs haddini fazlasıyla aşmaktadır. Adı geçen şahıs gazetecilik mesleği adı altında kendi menfaatleri olmayınca hem kurumları hem de şahısları iğrenç bir şekilde karalamaya devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde insanları tehdit ederek ticari işlerini yürütmeye çalışan bu zihniyet, bugün yine aynı şekilde internet sitesini silah olarak kullanarak ticari işlerini yürütmeye çalışmaktadır. Ve bu amacını gerçekleştirmek içinde kişi ve kurumları acımasızca ve ahlaksızca yıpratmaya çalışmaktadır” denildi.

“GAZETECİLERE İFTİRA ATMASINI DA NEFRETLE KINIYORUZ”

Adı geçen internet sitesinin Bolu Belediyesi ile ilgili yaptığı bir haberde ‘Grup Seks’ ifadesi kullanıldığı, kurumlar ve insanları töhmet altına soktuğu hatırlatılan açıklamada ayrıca, “Bu zihniyet bu haberin ardından ise yine Bolu Belediyesine olan borcundan dolayı bankaya konulan ipoteğin ertelenmediği için mesleğimizi kullanarak intikam almaya çalışmaktadır. Kurumların çalışmaları tabi ki eleştirilecek ve yapılan olumsuzluklar yazılacaktır. Ancak belediyeye olan bir borcun banka ipoteğinin kaldırmadığı için insanların ailelerini kamuoyunun önüne farklı şekilde lanse edilecek şekilde haber yapılması ve bu haberde Bolu’da dürüstçe çalışan gazetecilere iftira atmasını da nefretle kınıyoruz. Kimse bize geçmişin defterlerini açtırmasın. Bu zihniyetin bazı konular üzerinden haksız yere tehdit haberleri yaparak ticari işlerini yürütmeye çalışmalarını kamuoyu ve basın camiası çok iyi bilmektedir. Kimse Bolu basınına laf edecek konumda ya da durumda değildir. Herkes aynaya dönüp baksın ve meslek dersi vermeye kalkmasın” ifadelerine yer verildi.

DEŞİFRE EDECEĞİZ

Son dönemlerde mesleğin gücü kullanılmak istenilerek hızla artan internet sitelerinin açılmasının önüne kanuni olarak geçilemediğini üzüntüyle dile getiren BGC Yönetimi açıklamasının sonunda ise şu sözlere yer verdi: “Mecliste bulunan internet sitesi kanunun çıkmasını da dört gözle bekliyoruz. Bolu’da hiç kimse gazetecilik mesleğini kullanarak kimseyi tehdit edip şantajla para isteyemez. Eğer bir basın kuruluşu tehdit ve şantajla birinden para ya da rant talep ediyorsa bu şahısların Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na bildirilmesini istiyoruz. Bu insanları bugünden itibaren deşifre edeceğimizin bilinmesini isteriz. Son olarak şunu söylemek istiyoruz, Bolu basını bölgenin en ahlaklı ve dürüstçe çalışan basın topluluğudur. Bundan böyle susmayacağımızı ve bu tip şahıslara karşı tepkimizin daha sert şekilde olacağından kimsenin şüphesi olmasın.”