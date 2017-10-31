BOLU’DA YAŞAYAN DEĞERLİ RESİM VE FOTOĞRAF SANATÇILARINI “2OO2” DEN BERİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN “BOLU GÖRSEL SANATLAR DERNEĞİ/BGSD”ÜYELERİ YENİ BİR SERGİ DAHA AÇTILAR…

“ ORADAYDIK “…

Yirmi değerli sanatçıdan onlarca eserin sergilendiği “ 2017 YIL SERGİSİ”; 27 Ekim 2017 Cuma günü büyük bir katılımla açıldı…01 KASIM 2017 tarihine kadar açık olan sergi;

“ BOLU BELEDİYESİ MEHMET YÜCETÜRK SANAT MERKEZİ” nde büyük ilgi görüyor…

“ BGSD”Üyelerinin atölye yer problemi de Belediyemiz ve Üniversitemiz işbirliği ile çözülmüş…

Artık bir adresleri var… “KARAÇAYIR”Mahallesinde” GÜLEZLER KONAĞI” ndalar…

BU yeni atölyelerinde gerekli düzenlemeler de yapılarak bir çalışma ortamı da oluşturulmuş…

HAFTADA iki gün ( Çarşamba VE Cuma) Sanatseverler burada buluşmaya başlamışlar bile…

Bu oluşumda tüm emeği geçenleri tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyoruz…

“SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR VE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİDİR” de diyen “TÜLİN ESEN” Başkanlığındaki “ BGSD” liler kendini geliştirmek isteyen bu konulardaki sanatseverlere de destekte bulunuyorlarmış…

Bu vesileyle bu sergide yer alan sanatcıların isimlerini de buradan paylaşıyoruz;

1. “Ayşe YAMANER”

2. “Özlem SÖZEN”

3. “Fatma MARMARA”

4. “ Yüksel MARMARA”

5. “ Ferda HIRCA”

6. “ Hamza CANBAŞ”

7. “ Naciye BOZACIOĞLU”

8. “ Cemal GÜNEY”

9. “ Sabiha GÖKCE”

10. “ Mustafa NAMDAR”

11. “ Şenol ÖZER”

12. “ Gülşen DİNÇSOY” …. Saygılarımızla… SELAM ve muhabbetle…

13. “ Özer KARABAŞ”

14. “ Şenol KARAKAYA”

15. “ Yasemin KÜLAHLIOĞLU”

16. “ Şefik AY”

17. “ Şafak GÖKŞİN”

18. “ Berna BÜRGEÇ”

19. “ Tülin ESEN”

20. “ Ümit KOZAN” …. Saygılarımızla… SELAM VE MUHABBETLE…