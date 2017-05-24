Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Ortaokulu tarafından düzenlenen kermese katılım yoğun oldu. Kermeste en büyük ilgiyi ise lezzetli ürünleri ile "Bi Külah Dondurma" gördü. En taze keçi sütünün ve doğal salebin kullanıldığı hakiki maraş dondurması ürünleriyle kermeste herkesin ilgisini çeken Bi Külah Dondurma'nın ustası Muzaffer Usta etkinlikle alakalı olarak şunları söyledi: "Maraş'tan günlük gelen dondurmalarımız ile Bolu halkının yoğun bir ilgisi ile karşı karşıyayız.Bolu halkının bu kadar ilgisini ve desteğini gördükten sonra biz de Bolumuza nasıl faydalı oluruz düşüncesi içine girdik. Bunun üzerine Sakarya Ortaokulu Okul Aile Birliğinin bir kermes düzenlediğini ve bu kermesten elde edilen gelirinde hem okul ihtiyaçları için kullanılacağını hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitiminde kullanılacağını öğrendik. Hiç tereddüt etmeden bu kermeste yerimizi almamız gerektiğini iş yerimizde arkadaşlarımız ile görüşerek kararlaştırdık. Gördüğünüz üzere standımıza yoğun bir ilgi var. Bu da bizleri fazlasıyla memnun etmekte. Bu ilgi gösteriyor ki biz işimizi doğru ve güzel bir şekilde yapıyoruz. Bu tarz organizasyonlarda yerimizi almaya devam edeceğiz. Son olarak eğer ürünlerimizin lezzetini tatmayanlar, bilmeyenler varsa herkesi İzzet Baysal Caddesi üzerindeki iş yerimize bekliyoruz."