Bi Tur Restaurant yeniden hizmete başladı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran ayı normalleşme planı açıklandı. Normalleşme adımları kapsamında uzun süredir faaliyetlerini durduran restoranlar da 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açıldı. Normalleşme planı kapsamında müşterilerine yeniden hizmet vermeye başlayan ilimizin en eski restoranlarından Bi Tur Restaurant’ın işletme sahibi Nuri Ayhan aldıkları önlemleri anlattı.

“SOSYAL MESAFEYİ KORUYARAK HİZMETİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Nuri Ayhan yaptığı açıklamada, “Koronavirüs pandemi sürecinde 75 gündür kapalıydık biz de. Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Haziran’da restoranlar açılabilir ibaresi yer aldıktan sonra biz hazırlıklarımızı yapıp müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Tabi bu süreç içerisinde müşterilerimizi nasıl karşılıyoruz? Elimizde ateş ölçerimizle müşterilerimiz restoranımıza girmeden önce ateşlerini ölçüyoruz. Dezenfektanımız var. Bunun haricinde sosyal mesafeyi korumak için yapmış olduğumuz hazırlıklarımız var. 6 kişilik masalarımızı 4’e düşürdük, 4 kişilik masalarımızı 2’ye düşürdük. Bunun haricinde tek kullanımlık çatal bıçak sağlıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için sosyal mesafeyi de koruyarak hizmetimizi sürdürüyoruz” dedi.

“HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELİP YEMEKLERİNİ YİYEBİLİRLER”

Tuvaletlerimizde, masalarımızda dezenfektanlarının mevcut olduğunu belirten Ayhan ayrıca, “Kendimiz de sosyal mesafeyi korumak amacıyla önlemlerimizi aldık. Herkes de gönül rahatlığıyla gelip yemeklerini yiyebilirler. Genelde müşterilerimiz banka personeli, belediye personeli. Burada kendileri gelip yemeklerini sosyal mesafeyi koruyarak kendileri alabiliyorlar. Biz kendimiz de servis ediyoruz yine. Bu süreci tabi hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.