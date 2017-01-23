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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Biber 10 yaşında

    Bolunun temiz, nezih, güzel, zengin mutfağıyla en leziz yemeklerinin pişirildiği, yerli ve yabancı bütün vatandaşların gönül rahatlığıyla gelip yemek yedikleri Biber Restoran 10. yılını kutladı.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 08:00
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    Biber 10 yaşında
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    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Bolunun temiz, nezih, güzel, zengin mutfağıyla en leziz yemeklerinin pişirildiği, yerli ve yabancı bütün vatandaşların gönül rahatlığıyla gelip yemek yedikleri Biber Restoran 10. yılını kutladı. Biber Restoranın 10. Yılı kutlamasına Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, Chp Merkez İlçe Başkanı İlkay Gürkan, Chp Mudurnu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Yazgan, Chp Kıbrıscık İlçe Başkanı Emin Tekemen, Belediye Meclis üyeleri, Eski il ve ilçe başkanları, partili partisiz birçok vatandaş katıldı. Bolunun temiz ve zengin mutfağıyla gelenlere en leziz yemekleri tattıran Biber Restoranın sahibi Çahit Çıngı “ Kuruluşumuzdan bu yana il içinden ve il dışından gelen müşterilere en leziz yemekleri tattırmayı amaç edinen Biber Restoranımız 10. yılını kutluyor. Kuruluşumuzdan bu yana tek hedefimiz buraya gelen vatandaşlarımıza Bolunun en leziz yemeklerini, en güzel tatlarını müşterilerimize tattırmak. Restoranımızda her gün farklı lezzetleri hazırlayarak internet sayfamızda günün menüsü olarak paylaşıyoruz. Böylece restoranımıza gelecek olan müşterilerimiz o gün menümüzde neler olduğunu görecekler. Menümüzde Bolunun yöresel yemekleri, tencere yemekleri ve mevsime göre tatlıları hazırlayıp sunuyoruz. Restoranımızda kuruluşundan bu yana çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece restoranımıza gelen ailelerin çocuklarının mutlu bir vakit geçirmesi için küçük bir oyun alanı oluşturduk. Kuruluşumuzdan bu yana bizi hiç yalnız bırakmayan ve bugün restoranımızın 10. Yılı kutlamasına katılan herkese teşekkür ederim dedi. Güzel ve temiz mekana sahip Biber Restorana gelen bütün müşteriler burasının çok güzel bir mekan olduğunu ve yemeklerinin çok güzel olduğunu belirtti. Biber Restoran tarafından ikram edilen nefis yiyeceklerden sonra, yapılan hoş sohbet ve mehabet görülmeye değerdi.   

     

    Anahtar Kelimeler: Bolunun, Temiz, Nezih, Güzel, Zengin

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