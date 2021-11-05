

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Güzey Sokak üzerinde meydana geldi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde motosikletiyle kasksız ve plakasız şekilde seyir halindeyken ara sokağa giren B.K., yunus ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetinin de olmadığı tespit edilen motosiklet sürücü polislerle tartıştı. Tartışmanın ardından polislere küfür ettiği ve saldırdığı iddia edilen motosiklet sürücüsü biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Motosiklet sürücüsü B.K. biber gazı sıkılmasının ardından da polislere tepki göstermeye devam etti. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.