Biberin tadı kaçtı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de sebze ve meyve fiyatları her geçen gün artış üstüne artış gösteriyor. Tezgâhlardan ürünleri artık 1 kilo, yarım kilo alan vatandaşlar durumdan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da, pazarın zirvesinde sivri biber yer aldı. Geçtiğimiz hafta 10 liradan alıcı bulan salatalık bu hafta 10 lira birden zamlanarak 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Yerli Muz 11-16, Soğan 6, Marul 12, Roka 5, Maydanoz 4, Havuç 7, Karnabahar 18, Brokoli 25, Ispanak 10, Pırasa 8, Domates 28, Salatalık 18, Sivri biber 40, Patlıcan 28, Mandalina 16, portakal 5-9 lira arasında alıcı buldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATI

Karadeniz somon 90, Alabalık tanesi 20, Çupra tanesi 40, Levrek 45, Palamut 30, İstavrit 35