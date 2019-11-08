BiBolu, girişimci gençleri bekliyor

Bolu Bağışçılar Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliği, Turkish Philantrophy Foundation'ın destekleriyle başlatılan BiBolu Girişimcilik Programı kapsamında online fikir yarışması düzenleniyor.

BiBolu, girişimci gençleri bekliyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde istihdam yaratmak, Bolu'nun ekonomik ve kültürel kalkınmasını desteklemek, girişimci bakış açısını ve kültürünü yerleştirmek amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla BiBolu Girişimcilik Programı başlatılmıştı. BiBolu Girişimcilik Programı içerisinde yer alan online fikir yarışmasının başvuruları da Kasım ayı itibariyle açıldı. Türkiye’nin her bölgesinden gençlerin başvuru yapabileceği yarışmanın birincisine 10 bin TL para ödülü verilecek.

Kasım ayının sonuna kadar başvuruların devam edeceği yarışmaya Akıllı ve Sürdürülebilir Çevrenin Dijital Dönüşümleri ana başlığı altında, Tarımsal-Çevresel Yaklaşımlar ya da Akıllı Şehir Yaklaşımları alt başlıkları hakkında bir fikri olan herkes katılabilecek. Seçilen kişi ya da takımlar iki aylık girişimciye dönüş programına alınacak ve fikirlerini iş modeline dönüştürmelerine destek verilecek.

Program sonunda ortaya çıkan iş modelleri ise sene sonunda Bolu'da gerçekleştirilecek Ulusal Girişimcilik Zirvesi’nde sunulacak. Kazanan takıma 10 bin TL para ödülü verilecek olan yarışmada ayrıca network desteği de sağlanacak.

“BİBOLU ELÇİLİK PROGRAMI’NI BAŞLATIYORUZ”

BiBolu Girişimcilik Programı kapsamında ayrıca BiBolu Elçilik Programı’nı da başlattıklarını söyleyen Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül; “Bolu'da yaşayan 18-25  yaş   arası   üniversite   öğrencileri için tasarladığımız bu program   için   başvuru sonuçlarını   değerlendirip   20   elçi   seçeceğiz. Bu elçiler Bolu'da bulunan liselerde her ay ilham toplantıları düzenleyecek, Bolu genelinde girişimcilik farkındalığını artırmak için etkinlikler yapacak ve Bolu Bağışçılar Vakfı ile GİRVAK tarafından düzenlenecek eğitim ve atölyelere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Başvurular Kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Gençlerimizin katılımını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akaya: “Bolu'da sektöründe lider 32 iş insanı Türkiye'nin ilk Bağışçılar Vakfı'nı burada kurdu. Bu uzun soluklu projelerin sonunda Bolu, tüm dünyanın izlediği,   yatırımın, inovasyonun ve girişimciliğin hayat bulduğu standartları yükselmiş bir kente dönüşecek” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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