Haber: Kasım ŞAHİN

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bolu’nun Akpınar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Murat D. sosyal medyadan bir tartıştığı Recep A. ile Bolu’nun Akpınar Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında buluştu. İkili arasındaki sözlü diyalog daha sonra kavga dönüştü. Kavga esnasında Murat D. cebinden çıkardığı bıçakla Recep A.’yı karın boşluğundan bıçaklamıştı. Recep A. hemen hastaneye kaldırılırken Murat D., Bolu’nun Gerede ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Murat D., hakim karşısına çıktı. Görülen sanık Murat D. için istenilen ceza belli oldu. Savcı, Murat D.’nin “Silahlı Yaralama” suçundan ceza almasını fakat alacağı cezada haksız tahrik indirimlerinin uygulanması yönünde mütalaa verdi.Duruşma karar verilmek üzere 14 Şubat 2019 tarihine ertelendi.