Bıçaklamaya 3 yıl hapis cezası

Haber: Kasım ŞAHİN

2 Ekim 2017 tarihinde Akpınar Mahallesi Akpınar Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, internet üzerinden aynı kızın fotoğrafına yorumyapan 16 yaşındaki lise öğrencisi Recep Akman ile Bolu’nun Gerede İlçesi’nde yaşayan Murat Dönmez bir süre sonra tartışmaya başladı. Sosyal medyaüzerinden başlayan tartışmanın ardından 18 yaşındaki Murat Dönmez isimli şahıs Bolu’ya 50 kilometre uzaklıktaki Gerede İlçesi’nden Recep Akman’ınyaşadığı Akpınar Mahallesi’ne geldi. Mahallede bulunan Akpınar Çocuk Oyun Parkı’nda buluşan gençlerin kavgasında Murat Dönmez, yanında getirdiğibıçakla Recep Akman’ı kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı

Park içerisinde kanlar içinde yerde kalan Recep Akman, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi AcilServisi’ne kaldırılmıştı. Dönmez ise bu olaydan sonra Gerede ilçesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkeme sonrası tutuklanmıştı.

ADALET NEYSE O OLSUN

Son kezhakim karşısına çıkan Murat Dönmez, mahkeme başkanının son sözün ne sorusuna yönelik; “Suçlamayı kabul ediyorum. Adalet neyse o olsun” dedi. Bu savunmanın ardından Dönmez, mahkeme heyeti tarafından önce 5 yıl hapis cezasına daha sonra da iyi halinden dolayı bu ceza 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü. Dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi. Bu karar kesinleşirse Dönmez 8 ay yatıp tahliye olduğu cezaevine kısa sürelide olsa geri dönecek.