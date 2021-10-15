Bıçaklanan temizlik işçisi öldü

Haber: Aysun Beykoz

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Çota arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Çota yanında bulunan bıçakla Kayaalp’i bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle temizlik işçisi kanlar içinde yerde kaldı. Kayaalp’in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemekede Turgay Kayaalp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Çota’yı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Çota, kaçtığı otomobille D100 Karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Çota, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.