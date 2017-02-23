HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkezde bulunan bir barda 2016 yılbaşı gecesinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga barın dışında da devam edince taraflardan Hasan Semih Babadağ yanında bulundurduğu bıçakla İsmail Holat’ı yaraladı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "basit yaralama", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından tutuksuz yargılanan Hasan Semih Babadağ’ın bugün görülen karar duruşmasına sanık katılmazken, mahkeme heyeti Babadağ’a 5 yıl hapis cezası verdi.